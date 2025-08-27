19:43, 27 - تامىز 2025 | GMT +5
اۆتوبۋس اۋدارىلىپ، 25 ادام قازا تاپتى
استانا. قازاقپارات – Al Arabiya باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، اۋعانستاندا جولاۋشىلار اۆتوبۋسى اۋدارىلىپ قالدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
وقيعا تاڭەرتەڭ كابۋلدىڭ ارگاندي اۋدانىندا بولعان. اۆتوبۋس اۋعانستاننىڭ وڭتۇستىگىنەن، اتاپ ايتقاندا، گيلمەند پەن كانداگاردان شىققان جولاۋشىلاردى تاسىمالداپ كەلە جاتقان.
اۋعانستان ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى ابدۋل ماتين كانينىڭ ايتۋىنشا، اپاتقا جۇرگىزۋشىنىڭ ابايسىزدىعى سەبەپ بولعان. جول-كولىك وقيعاسىنان 27 ادام جاراقات الدى.
ايتا كەتسەك، بۇل قايعىلى جاعداي گەرات ۋالاياتىنداعى اپاتتان كەيىن ءبىر اپتا وتپەي ورىن الدى. ول جول اپاتىندا شامامەن 80 ادام قازا تاپقان ەدى.