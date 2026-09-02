اتوم ەنەرگەتيكاسى مەن جاساندى ينتەللەكت تەرميندەرى قازاق تىلىندە جۇيەلەنەدى
استانا. KAZINFORM - اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىكتە قازاقستان حالقىنىڭ تىلدەرى كۇنى مەرەكەسىنە وراي قازاق ءتىل ءبىلىمىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى احمەت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ عىلىمي مۇراسى مەن قازىرگى عىلىمداعى سالالىق تەرميندەردى جۇيەلەۋ ماسەلەلەرىنە ارنالعان «احمەت تاعىلىمى جانە سالالىق تەرمينولوگيا» تاقىرىبىندا دوڭگەلەك ۇستەل (وي-تالقى) ءوتتى.
اگەنتتىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، جيىن بارىسىندا جاھاندانۋ جاعدايىندا الاش قايراتكەرى احمەت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ ۇلتتىق تەرمينولوگيانى قالىپتاستىرۋداعى عىلىمي-ادىستەمەلىك ۇستانىمدارىنىڭ بۇگىندە وزەكتىلىگىن ساقتاپ وتىرعانى اتاپ ءوتىلدى. ونىڭ تەرمين جاساۋداعى قاعيداتتارى قازاق ءتىلىنىڭ كاسىبي جانە عىلىمي قولدانىسىن دامىتۋ ءۇشىن ماڭىزدى نەگىز بولىپ تابىلادى.
سونداي-اق اتوم ونەركاسىبى، يادرولىق عىلىم، قولدانبالى تەحنولوگيالار، رادياتسيالىق جانە يادرولىق فيزيكالىق قاۋىپسىزدىك سالالارىنداعى تەرميندەردى حالىقارالىق ستاندارتتارعا جانە قازاق ءتىلىنىڭ تابيعي زاڭدىلىقتارىنا سايكەس جۇيەلەۋ مەن بىرىزدەندىرۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
- بۇدان بولەك، سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارى قارقىندى دامىپ جاتقان كەزەڭدە پايدا بولىپ جاتقان جاڭا ۇعىمداردى قازاق تىلىنە اۋدارۋ، ولاردى تەرمين رەتىندە قالىپتاستىرۋ جانە كاسىبي ورتادا قولدانىسقا ەنگىزۋ تاجىريبەسى ورتاعا سالىندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونداي-اق وندا جيىن قورىتىندىسى بويىنشا سالالىق سوزدىكتەردى جەتىلدىرۋ، تەرمينولوگيالىق جۇمىستاردى ۇيلەستىرۋ جانە مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ وسى باعىتتاعى باستامالارىن قولداۋ بويىنشا ءبىرقاتار ۇسىنىستار ازىرلەندى.
وسىعان دەيىن اتوم سالاسى ءۇشىن ماماندار دايارلاۋعا باعىتتالعان سالالىق كەڭەس قۇرىلعانى تۋرالى جازدىق.