اتتەستات العاننان كەيىن وقۋشىلارعا نە ىستەۋگە تىيىم سالىنادى؟
استانا. KAZINFORM - استاناداعى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا 18-ماۋسىم كۇنى جالپى ورتا ءبىلىم تۋرالى اتتەستاتتاردى سالتاناتتى تۇردە تابىستاۋ ءراسىمى وتەدى.
وسىعان بايلانىستى اتا-انالار مەن تۇلەكتەر مەرەكەلىك ءىس-شارالاردى ۇيىمداستىرۋ كەزىندە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋى قاجەت.
تۇلەكتەردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشتەرىن مەيرامحانالاردا، ءدامحانالاردا، بانكەت زالدارىندا، دەمالىس بازالارىندا جانە تابيعات اياسىندا وتكىزۋگە، اۆتوكورتەج ۇيىمداستىرۋعا، تاڭدى قارسى الۋ شارالارىن وتكىزۋگە، سونداي-اق قاتىسۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن وزگە دە ءىس-شارالاردى ۇيىمداستىرۋعا جول بەرىلمەيدى.
«سونداي-اق اتتەستات تاپسىرۋ ءراسىمىن ۇيىمداستىرۋ مەن وتكىزۋ كەزىندە اتا-انالارعا، زاڭدى وكىلدەرگە نەمەسە وقۋشىلارعا اقشا، سىيلىق، ءتۇرلى جارنالار مەن وزگە دە ماتەريالدىق زاتتار جيناۋعا قاتاڭ تىيىم سالىناتىنى ەسكەرتىلدى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مەكتەپ ءبىتىرۋ كەشىنىڭ باستى قۇندىلىعى - قىمبات مەيرامحانا مەن مەرەكەلىك داستارقان ەمەس. ونىڭ شىنايى ءمانى - ۇستازدارعا العىس ءبىلدىرۋ، مەكتەپپەن قوشتاسۋ، سىنىپتاستارمەن ەرەكشە ەستەلىكتەردى ءبولىسۋ جانە بولاشاققا سەنىممەن قادام باسۋ.
اتا-انالار مەن تۇلەكتەردى وسى ايتۋلى كۇندى جوعارى مادەني دەڭگەيدە وتكىزۋگە، قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاۋعا جانە ءوزارا جاۋاپكەرشىلىك تانىتۋعا شاقىرامىز.