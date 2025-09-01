ۆاتساپتا ءنومىرىن تىركەيمىن دەپ جۇمىسقا كىرگەن قىز تەرگەۋگە ىلىكتى
قوستانايدا 18 جاستاعى قىز Telegram-داعى قاراپايىم تاپسىرمامەن «قوسىمشا تابىس تابامىن» دەپ ويلاعان، ءبىراق وڭاي اقشا ورنىنا قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ەندى ول سوت الدىندا جاۋاپ بەرەدى، ال وزىمەن جۇمىس ىستەگەن الاياقتار ونى اقشاسىز قالدىرىپ، ءومىرىن كۇيرەتىپ كەتتى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz.
«جەڭىل جالاقى» تۋرالى حابارلاندىرۋ
تامىزدىڭ باسىندا ول Instagram-داعى لەنتانى اقتارىپ وتىرىپ، «تۇراقتى جالاقى ىزدەيمىن» دەگەن حابارلاندىرۋعا كوزى تۇسكەن. سىلتەمە Telegram-چاتقا اپارعان، وندا «ارمانداعى جۇمىس» ۇسىنىلعان: SIM-كارتالاردى ساتىپ الۋ، ولاردى WhatsApp-قا تىركەۋ جانە ارنايى بوت ارقىلى نومىرلەردى بەلسەندىرۋ. ءار وپەراتسيا ءۇشىن 8 دوللاردان تولەم ۋادە ەتىلگەن. قىز سەنىپ، جۇمىس ىستەپ كورۋگە شەشىم قابىلداعان.
سحەما قالاي جۇمىس ىستەگەن
ول SIM-كارتالاردى ساتىپ الىپ، WhatsApp ورناتقان جانە ءنومىر بەلسەندى دەپ سانالۋى ءۇشىن 20 مينۋت كۇتكەن. كەيىن بوت قۇرىلعىنى «بايلاۋ» ءۇشىن كود جىبەرگەن - وسى ساتتەن باستاپ باسقارۋ الاياقتاردىڭ قولىنا وتكەن. نەگىزىندە بارلىق اككاۋنت ونىڭ اتىنا تىركەلگەن، ءبىراق ولاردى باسقا ادامدار پايدالانعان.
زارداپ شەككەن ايەل جانە پوليتسيانىڭ تەرگەۋى
كەيىن قوستاناي وبلىسىنىڭ پوليتسەيلەرى وسى SIM-كارتانى قولدانعانداردىڭ ءبىرى اباي وبلىسىنىڭ 54 جاستاعى تۇرعىنىن الداپ كەتكەنىن انىقتادى. ايەلگە «بانك قىزمەتكەرلەرى» قوڭىراۋ شالىپ، 495 مىڭ تەڭگەنى اۋدارۋعا كوندىرگەن. اقشا الاياقتارعا كەتكەن، ال جاۋاپكەرشىلىك قىزدىڭ موينىندا قالعان.
بىرنەشە اپتا ىشىندە ول جيىرمادان استام ءنومىر تىركەگەن. بارلىعى شامامەن 64 مىڭ تەڭگە الىپ ۇلگەرگەن. ءبىراق كوپ ۇزاماي ونى مەسسەندجەردە بۇعاتتاپ، قالعان اقشاسىز قالدىرعان. پوليتسيانىڭ ايتۋىنشا، «قاسكويلەر ونى جاي عانا الداپ، بارلىق ءنومىر مەن اككاۋنتتى يەمدەنىپ العان».
كيبەرقىلمىسقا قارسى باسقارما قىزمەتكەرلەرى قىزدى انىقتاعاندا، ول سحەمادان حابارسىز بولعانىن ايتقان. الايدا پوليتسيا وكىلدەرى بۇل ونى جاۋاپكەرشىلىكتەن بوساتپايتىنىن اتاپ ءوتتى.
«ادام بىرەۋدىڭ وتىنىشىمەن نەمەسە سىياقى ءۇشىن ارەكەت ەتسە دە، ۇيىمداستىرۋشىلارمەن بىردەي جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى»، - دەيدى ءتارتىپ ساقشىلارى.