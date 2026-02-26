ۆاتساپ-تا كوپتەن كۇتكەن جاڭا فۋنكتسيا ىسكە قوسىلادى
استانا. قازاقپارات - WhatsApp مەسسەندجەرىندە حابارلاما جىبەرۋدى الدىن الا جوسپارلاپ قويۋ مۇمكىندىگى ىسكە قوسىلادى. بۇل جاڭارتۋدى WABetaInfo ماماندارى iOS جۇيەسىنە ارنالعان سوڭعى بەتا-نۇسقادان بايقاعان.
جاڭا مۇمكىندىك «جوسپارلانعان حابارلامالار» دەپ اتالادى. پايدالانۋشىلار حابارلامانى جەكە چاتتا دا، توپتىق اڭگىمەدە دە الدىن الا بەلگىلەنگەن كۇن مەن ۋاقىتقا جوسپارلاي الادى. ول ءۇشىن «جىبەرۋ» باتىرماسىن باسىپ ۇستاپ تۇرىپ، «جوسپارلاۋ» دەپ تاڭداۋ كەرەك. كەيىن ناقتى كۇن مەن ۋاقىتتى كورسەتۋگە بولادى.
الايدا Telegram-داعىداي «قولدانۋشى جەلىگە كىرگەن كەزدە جىبەرۋ» وپتسياسى ازىرگە قاراستىرىلماعان.
جوسپارلانعان حابارلامالاردى كورۋ ءۇشىن كونتاكت پروفيلىنە كىرىپ، «جوسپارلانعان حابارلامالار» بولىمىنە ءوتۋ قاجەت. بۇل ءبولىم «مەديا، سىلتەمەلەر جانە قۇجاتتار» مەن «تاڭداۋلىلار» بولىمدەرىنىڭ استىندا ورنالاسادى. مۇندا حابارلامانى الدىن الا وڭدەۋگە، ۋاقىتىن وزگەرتۋگە نەمەسە «قازىر جىبەرۋ» باتىرماسىن باسۋعا بولادى.
WABetaInfo مالىمەتىنشە، ازىرلەۋشىلەر بۇدان بولەك ءبىرقاتار جاڭارتۋ دايىنداپ جاتىر. ولاردىڭ قاتارىندا جاسىرىن حابارلامالاردى قولداۋ، اككاۋنتتارعا ارنالعان قوسىمشا قۇپيا ءسوز جانە iPhone ءۇشىن Liquid Glass دەپ اتالاتىن جاڭا ديزاين بار.
ايتا كەتەيىك، 2026 -جىلدىڭ اقپانىندا WhatsApp توپتىق چاتتار ءۇشىن حات الماسۋ تاريحىن ساقتاۋ فۋنكتسياسىن تانىستىرعان ەدى. جاڭا جوسپارلاۋ مۇمكىندىگى قولدانۋشىلاردىڭ كۇندەلىكتى بايلانىسىن ودان ءارى ىڭعايلى ەتپەك.