ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:28, 22 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    پاتەرىن جالعا بەرەتىندەر نەنى ءبىلۋى كەرەك؟

    استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا تۇرعىن ءۇي مەن وزگە دە جىلجىمايتىن مۇلىكتى جالعا بەرەتىن ازاماتتار 2026-جىلعى 1-ناۋرىزعا دەيىن سالىق رەجيمىن ناقتى تاڭداۋى ءتيىس. ايتپەسە قىزمەتتى جالعاستىرۋعا تىيىم سالىنۋى نەمەسە سالىق مولشەرى 2-3 پايىزدان 10 پايىزعا دەيىن ءوسۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.

    «Наурыз» тұрғын үй бағдарламасы бойынша өтінім қабылдау 3 қарашада басталады
    Фото: Midjourney

    2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ ەلدە جاڭا سالىق رەجيمدەرى كۇشىنە ەندى. ولار ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندارعا جانە جەڭىلدەتىلگەن دەكلاراتسيامەن جۇمىس ىستەيتىندەرگە ارنالعان.

    مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ (م ك ك) مالىمەتىنشە، وسى رەجيمدەردى پايدالانعىسى كەلەتىندەر ءبىرقاتار مىندەتتى ارەكەتتى دەر كەزىندە ورىنداۋى قاجەت.

    جەڭىلدەتىلگەن دەكلاراتسيا

    سالىق مولشەرى: 2-3 پايىز

    شارتتارى:

    جەكە كاسىپكەر (ج ك) بولۋى كەرەك؛

    جىلدىق تابىسى 600000 ا ە ك- تەن اسپاۋى ءتيىس

    (2026-جىلى بۇل - 2595000000 تەڭگە)؛

    قىزمەت ءتۇرى تىيىم سالىنعان تىزىمگە كىرمەۋى كەرەك؛

    قىمبات تۇرعىن ءۇيدى جانە تۇرعىن ەمەس نىسانداردى (پاركينگ، قويما، گاراج) جالعا بەرۋگە جارامدى.

    ايتا كەتەرلىگى، 2026-جىلى 1 ا ە ك كولەمى 4325 تەڭگەگە تەڭ.

    جەڭىلدەتىلگەن دەكلاراتسيامەن جۇمىس ىستەگىسى كەلەتىندەر 1-ناۋرىزعا دەيىن ونى قولدانۋ تۋرالى مىندەتتى تۇردە حابارلاما تاپسىرۋى ءتيىس.

    ەگەر حابارلاما بەرىلمەسە، سالىق ورگاندارى ج ك- نى اۆتوماتتى تۇردە جالپىعا بىردەي رەجيمگە اۋىستىرادى، ال بۇل جاعدايدا سالىق مولشەرى 10 پايىز بولادى.

    حابارلامانى قايدا تاپسىرۋعا بولادى:

    سالىق تولەۋشىنىڭ كابينەتى؛

    E- Salyq Business؛

    Kaspi جانە Halyk قوسىمشالارى؛

    سالىق ورگانىنا جەكە بارۋ ارقىلى.

    ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار

    سالىق: 0 پايىز

    تولەم: 4 پايىز (الەۋمەتتىك اۋدارىمدار)

    شارتتارى:

    ج ك اشپاي، جەكە تۇلعا رەتىندە جۇمىس ىستەۋ؛

    ايلىق تابىس 300 ا ە ك- تەن اسپاۋى ءتيىس

    (2026-جىلى - 1297500 تەڭگە)؛

    تەك رۇقسات ەتىلگەن قىزمەت تۇرلەرى؛

    تەك ءوزىنىڭ تۇرعىن ءۇيىن (پاتەر، ءۇي) جالعا بەرۋ.

    ماڭىزدى

    ەگەر بۇرىن پاتەنتپەن نەمەسە e-Salyq Azamat ارقىلى ج ك رەتىندە جۇمىس ىستەگەن بولساڭىز، ءوز-ءوزىڭىزدى جۇمىسپەن قامتاماسىز ەتەتىن جەكە كاسىپكەرلىكتى جابۋ قاجەت. ءبىر مەزەتتە ءارى ج ك، ءارى ءوزىن-ءوزى قامتاماسىز ەتەتىن كاتەگورياعا ەنۋگە بولمايدى.

    ەشقانداي ارەكەت جاسالماسا، 2026-جىلعى 1-ناۋرىزدان كەيىن سالىق ورگاندارى ج ك- نى وزدىگىنەن جاۋىپ، ەسەپتەن شىعارادى. سوندىقتان ساراپشىلار ج ك- نى الدىن الا جابۋعا كەڭەس بەرەدى.

    قاي رەجيم كىمگە ءتيىمدى؟

    ەكى رەجيم دە جالعا بەرۋ قىزمەتىنە جارامدى، ءبىراق ايىرماشىلىقتارى بار:

    ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار:

    تەك تۇرعىن ءۇيدى جالعا بەرە الادى؛

    سالىق جوق، تەك 4 پايىز الەۋمەتتىك تولەم؛

    قازىرگى شىعىن از، ءبىراق بولاشاقتا زەينەتاقى مەن الەۋمەتتىك تولەمدەرگە اسەر ەتۋى مۇمكىن.

    جەڭىلدەتىلگەن دەكلاراتسيا:

    تۇرعىن ەمەس نىسانداردى (گاراج، پاركينگ، قويما) جالعا بەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى؛

    2-3 پايىز سالىق جانە الەۋمەتتىك اۋدارىمدار بار؛

    جك الەۋمەتتىك تولەمدەردى ەڭ تومەنگى جالاقىدان نەمەسە تولىق تابىستان ەسەپتەي الادى، بۇل دا بولاشاق الەۋمەتتىك تولەمدەرگە ىقپال ەتەدى.

    ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتاماسىز ەتۋ رەجيمى كىمدەرگە ارنالعان؟

    2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ كۇشىنە ەنگەن جاڭا رەجيم مىنا تالاپتارعا ساي كەلەتىندەرگە ارنالعان:

    ايلىق تابىس 300 ا ە ك- تەن اسپايدى؛

    قىزمەت ءتۇرى رۇقسات ەتىلگەن تىزىمدە؛

    جالدامالى قىزمەتكەرلەرى جوق؛

    جەكە تابىس سالىعى - 0 پايىز، الەۋمەتتىك تولەم - 4 پايىز.

    بۇل رەجيمدى پايدالانا الاتىندار ءتىزىمى:

    پاتەر جالعا بەرۋشىلەر؛

    تاكسي جۇرگىزۋشىلەرى مەن كۋرەرلەر؛

    سۇلۋلىق سالاسىنىڭ ماماندارى؛

    فوتوگرافتار، رەپەتيتورلار، اۋدارماشىلار؛

    ۆەتەرينارلار جانە وزگە دە جەكە قىزمەت كورسەتۋشىلەر.

    مىسال:

    ەگەر پاتەردى ايىنا 1 ميلليون تەڭگەگە جالعا بەرسەڭىز، 4 پايىز الەۋمەتتىك تولەم 40000 تەڭگەنى قۇرايدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار