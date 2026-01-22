پاتەرىن جالعا بەرەتىندەر نەنى ءبىلۋى كەرەك؟
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا تۇرعىن ءۇي مەن وزگە دە جىلجىمايتىن مۇلىكتى جالعا بەرەتىن ازاماتتار 2026-جىلعى 1-ناۋرىزعا دەيىن سالىق رەجيمىن ناقتى تاڭداۋى ءتيىس. ايتپەسە قىزمەتتى جالعاستىرۋعا تىيىم سالىنۋى نەمەسە سالىق مولشەرى 2-3 پايىزدان 10 پايىزعا دەيىن ءوسۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ ەلدە جاڭا سالىق رەجيمدەرى كۇشىنە ەندى. ولار ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندارعا جانە جەڭىلدەتىلگەن دەكلاراتسيامەن جۇمىس ىستەيتىندەرگە ارنالعان.
مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ (م ك ك) مالىمەتىنشە، وسى رەجيمدەردى پايدالانعىسى كەلەتىندەر ءبىرقاتار مىندەتتى ارەكەتتى دەر كەزىندە ورىنداۋى قاجەت.
جەڭىلدەتىلگەن دەكلاراتسيا
سالىق مولشەرى: 2-3 پايىز
شارتتارى:
جەكە كاسىپكەر (ج ك) بولۋى كەرەك؛
جىلدىق تابىسى 600000 ا ە ك- تەن اسپاۋى ءتيىس
(2026-جىلى بۇل - 2595000000 تەڭگە)؛
قىزمەت ءتۇرى تىيىم سالىنعان تىزىمگە كىرمەۋى كەرەك؛
قىمبات تۇرعىن ءۇيدى جانە تۇرعىن ەمەس نىسانداردى (پاركينگ، قويما، گاراج) جالعا بەرۋگە جارامدى.
ايتا كەتەرلىگى، 2026-جىلى 1 ا ە ك كولەمى 4325 تەڭگەگە تەڭ.
جەڭىلدەتىلگەن دەكلاراتسيامەن جۇمىس ىستەگىسى كەلەتىندەر 1-ناۋرىزعا دەيىن ونى قولدانۋ تۋرالى مىندەتتى تۇردە حابارلاما تاپسىرۋى ءتيىس.
ەگەر حابارلاما بەرىلمەسە، سالىق ورگاندارى ج ك- نى اۆتوماتتى تۇردە جالپىعا بىردەي رەجيمگە اۋىستىرادى، ال بۇل جاعدايدا سالىق مولشەرى 10 پايىز بولادى.
حابارلامانى قايدا تاپسىرۋعا بولادى:
سالىق تولەۋشىنىڭ كابينەتى؛
E- Salyq Business؛
Kaspi جانە Halyk قوسىمشالارى؛
سالىق ورگانىنا جەكە بارۋ ارقىلى.
ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار
سالىق: 0 پايىز
تولەم: 4 پايىز (الەۋمەتتىك اۋدارىمدار)
شارتتارى:
ج ك اشپاي، جەكە تۇلعا رەتىندە جۇمىس ىستەۋ؛
ايلىق تابىس 300 ا ە ك- تەن اسپاۋى ءتيىس
(2026-جىلى - 1297500 تەڭگە)؛
تەك رۇقسات ەتىلگەن قىزمەت تۇرلەرى؛
تەك ءوزىنىڭ تۇرعىن ءۇيىن (پاتەر، ءۇي) جالعا بەرۋ.
ماڭىزدى
ەگەر بۇرىن پاتەنتپەن نەمەسە e-Salyq Azamat ارقىلى ج ك رەتىندە جۇمىس ىستەگەن بولساڭىز، ءوز-ءوزىڭىزدى جۇمىسپەن قامتاماسىز ەتەتىن جەكە كاسىپكەرلىكتى جابۋ قاجەت. ءبىر مەزەتتە ءارى ج ك، ءارى ءوزىن-ءوزى قامتاماسىز ەتەتىن كاتەگورياعا ەنۋگە بولمايدى.
ەشقانداي ارەكەت جاسالماسا، 2026-جىلعى 1-ناۋرىزدان كەيىن سالىق ورگاندارى ج ك- نى وزدىگىنەن جاۋىپ، ەسەپتەن شىعارادى. سوندىقتان ساراپشىلار ج ك- نى الدىن الا جابۋعا كەڭەس بەرەدى.
قاي رەجيم كىمگە ءتيىمدى؟
ەكى رەجيم دە جالعا بەرۋ قىزمەتىنە جارامدى، ءبىراق ايىرماشىلىقتارى بار:
ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار:
تەك تۇرعىن ءۇيدى جالعا بەرە الادى؛
سالىق جوق، تەك 4 پايىز الەۋمەتتىك تولەم؛
قازىرگى شىعىن از، ءبىراق بولاشاقتا زەينەتاقى مەن الەۋمەتتىك تولەمدەرگە اسەر ەتۋى مۇمكىن.
جەڭىلدەتىلگەن دەكلاراتسيا:
تۇرعىن ەمەس نىسانداردى (گاراج، پاركينگ، قويما) جالعا بەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى؛
2-3 پايىز سالىق جانە الەۋمەتتىك اۋدارىمدار بار؛
جك الەۋمەتتىك تولەمدەردى ەڭ تومەنگى جالاقىدان نەمەسە تولىق تابىستان ەسەپتەي الادى، بۇل دا بولاشاق الەۋمەتتىك تولەمدەرگە ىقپال ەتەدى.
ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتاماسىز ەتۋ رەجيمى كىمدەرگە ارنالعان؟
2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ كۇشىنە ەنگەن جاڭا رەجيم مىنا تالاپتارعا ساي كەلەتىندەرگە ارنالعان:
ايلىق تابىس 300 ا ە ك- تەن اسپايدى؛
قىزمەت ءتۇرى رۇقسات ەتىلگەن تىزىمدە؛
جالدامالى قىزمەتكەرلەرى جوق؛
جەكە تابىس سالىعى - 0 پايىز، الەۋمەتتىك تولەم - 4 پايىز.
بۇل رەجيمدى پايدالانا الاتىندار ءتىزىمى:
پاتەر جالعا بەرۋشىلەر؛
تاكسي جۇرگىزۋشىلەرى مەن كۋرەرلەر؛
سۇلۋلىق سالاسىنىڭ ماماندارى؛
فوتوگرافتار، رەپەتيتورلار، اۋدارماشىلار؛
ۆەتەرينارلار جانە وزگە دە جەكە قىزمەت كورسەتۋشىلەر.
مىسال:
ەگەر پاتەردى ايىنا 1 ميلليون تەڭگەگە جالعا بەرسەڭىز، 4 پايىز الەۋمەتتىك تولەم 40000 تەڭگەنى قۇرايدى.