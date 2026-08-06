پاتەردى ارزان الىپ، قىمبات ساتۋ: ەلىمىزدە فليپپينگ قالاي جۇمىس ىستەيدى
استانا. KAZINFORM - كەشە عانا شەتەلدىك تاجىريبە سانالعان فليپپينگ قازاقستاندا تابىس كوزىنە اينالىپ كەلەدى. ارزان پاتەردى ساتىپ الىپ، جوندەپ، ۇستەمە باعامەن قايتا ساتۋ الداعى ۋاقىتتا دا قالىپتى بيزنەسكە اينالا ما؟ تاقىرىپتى Kazinform ءتىلشىسى تارقاتا تالدايدى.
نارىق قالاي قالىپتاستى؟
فليپپينگ ا ق ش-تا وتكەن عاسىردىڭ 70- 80 -جىلدارىنداعى ەكونوميكالىق داعدارىس كەزىندە پايدا بولىپ، كەيىن الەمنىڭ كوپتەگەن ەلىنە تارادى. قازاقستاندا ونىڭ العاشقى بەلگىلەرى 2000 -جىلداردىڭ باسىندا بايقالدى. ول كەزدە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى قارقىندى ءجۇرىپ، سۇرانىس جوعارى بولعاندىقتان، ينۆەستورلار پاتەردى جوندەۋسىز- اق قىمباتقا قايتا ساتىپ، تابىس تاپتى.
ەكونوميست باۋىرجان ىسقاقوۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل كەزەڭ كلاسسيكالىق فليپپينگتەن گورى الىپساتارلىققا كوبىرەك ۇقسايتىن.
- نارىقتاعى جاعداي 2008 -جىلعى قارجى داعدارىسىنان كەيىن تۇبەگەيلى وزگەردى. يپوتەكالىق نەسيە قىسقارىپ، تۇرعىن ۇيگە سۇرانىس تومەندەگەن سوڭ پاتەردى جوندەپ، قوسىمشا قۇن قالىپتاستىرۋ نەگىزگى تابىس كوزىنە اينالدى. وسى كەزەڭدە ەلىمىزدە كلاسسيكالىق فليپپينگ قالىپتاستى، - دەدى ول.
كەيىن نارىق جاڭا جاعدايعا بەيىمدەلدى. 2015- 2020 -جىلدارى تابىستىلىق تومەندەپ، ينۆەستورلاردىڭ ءبىر بولىگى كوممەرتسيالىق جىلجىمايتىن مۇلىككە اۋىستى. الايدا پاندەميا كەزىندە ولار قايتادان تۇرعىن ءۇي نارىعىنا ورالىپ، ۇلكەن پاتەرلەردى بىرنەشە تۇرعىن ۇيگە ءبولىپ ساتۋ سياقتى جاڭا ستراتەگيالاردى قولدانا باستادى.
كەلەسى سەرپىن 2021- 2023 -جىلدارى بايقالدى. بجزق جيناعىن تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا پايدالانۋ مۇمكىندىگى ەنگىزىلگەننەن كەيىن دايىن، جوندەلگەن پاتەرلەرگە سۇرانىس كۇرت ءوسىپ، بۇل كەزەڭ فليپپەرلەر ءۇشىن ەڭ تابىستى ۋاقىتتاردىڭ بىرىنە اينالدى. كەيىن جەتكىلىكتىلىك شەگىنىڭ وزگەرۋى مەن ساتىپ الۋ بەلسەندىلىگىنىڭ باسەڭدەۋى نارىقتىڭ قارقىنىن قايتا تومەندەتتى.
بۇگىندە ەكونوم، كومفورت جانە كومفورت+ ساناتىنداعى تۇرعىن ۇيدەن جوعارى تابىس تابۋ بۇرىنعىداي وڭاي ەمەس. سوعان قاراماستان، تاجىريبەلى ينۆەستورلار ەسكى ءارى ۇلكەن باسپانانى قايتا جوسپارلاپ، ولاردىڭ نارىقتىق قۇنىن ارتتىرۋ ارقىلى تابىستىلىعىن ساقتاپ وتىر.
فليپپەرلەر باعانى قولدان كوتەرە مە؟
فليپپينگكە قاتىستى پىكىر ءارتۇرلى. سونىڭ ىشىندە بۇل بيزنەس تۇرعىن ءۇي باعاسىن جاساندى تۇردە قىمباتتاتادى دەگەن كوزقاراس ءجيى ايتىلادى. الايدا ساراپشىلار مۇنداي تۇجىرىممەن كەلىسپەيدى.
قازاقستان ريەلتورلارىنىڭ ءوزىن-ءوزى رەتتەيتىن قاۋىمداستىعى پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى نينا لۋكيانەنكونىڭ ايتۋىنشا، فليپپەرلەر دە كەز كەلگەن ينۆەستور سياقتى تاۋەكەلگە بارادى.
- فليپپەرلەر باعانى قولدان كوتەرەدى دەگەن پىكىرگە نەگىز جوق. ولار دا قارجىسى مەن ۋاقىتىن تاۋەكەلگە تىگىپ جۇمىس ىستەيدى، - دەيدى نينا لۋكيانەنكو.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، «فليپپينگ» ۇعىمى ءبىر عانا مودەلمەن شەكتەلمەيدى. بۇل باعىتتىڭ ىشىندە ءارتۇرلى ينۆەستيتسيالىق تاسىلدەر بار.
ريەلتور الەكساندر بيكەتوۆ فليپپينگكە قۇرىلىستىڭ باستاپقى كەزەڭىندە پاتەر ساتىپ الىپ قايتا ساتاتىن ينۆەستورلاردى، قايتالاما نارىقتاعى كلاسسيكالىق فليپپەرلەردى جانە جاڭا باسپانانى جوندەپ وتكىزەتىن گيبريدتى مودەلدى جاتقىزادى.
ال ەكونوميست باۋىرجان ىسقاقوۆتىڭ پىكىرىنشە، تۇرعىن ءۇي باعاسىنىڭ وسۋىنە فليپپەرلەر ەمەس، ماكروەكونوميكالىق فاكتورلار كوبىرەك ىقپال ەتەدى.
- باعاعا ەڭ الدىمەن يپوتەكالىق نەسيەلەۋ كولەمى، قۇرىلىس قۇنى، ينفلياتسيا، نارىقتاعى ۇسىنىس پەن حالىقتىڭ ساتىپ الۋ قابىلەتى اسەر ەتەدى، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە ەكونوميست جەكەلەگەن تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىندەگى الىپساتارلىق باعانى ۋاقىتشا ءوسىرۋى مۇمكىن ەكەنىن جوققا شىعارمايدى. الايدا جالپى نارىقتاعى باعا ديناميكاسىن مۇنداي مامىلەلەر ەمەس، ەكونوميكانىڭ نەگىزگى كورسەتكىشتەرى ايقىندايدى.
ساتىپ الۋشى نەنى ەسكەرۋى كەرەك؟
ساراپشىلار ساتىپ الۋشىلارعا ساق بولۋعا كەڭەس بەرەدى. ولاردىڭ ايتۋىنشا، بۇگىنگى باستى تاۋەكەل باعادا ەمەس، جوندەۋ ساپاسىندا.
سوندىقتان پاتەردىڭ ينجەنەرلىك جۇيەلەرىنە نازار اۋدارعان ءجون. ويتكەنى فليپپەردىڭ ماقساتى - از شىعىنمەن تارتىمدى باسپانا دايىنداۋ. سول سەبەپتى ەلەكتر جەلىسىنىڭ، سانتەحنيكانىڭ، قۇرىلىس ماتەريالدارىنىڭ جانە دىبىس وقشاۋلاۋىنىڭ ساپاسىن مۇقيات تەكسەرۋ ماڭىزدى.
بۇدان بولەك، زاڭدىق ماسەلەلەردى دە ەسكەرگەن دۇرىس. قايتا جوسپارلاۋدىڭ زاڭداستىرىلماۋى نەمەسە قۇجاتتاردىڭ تولىق راسىمدەلمەۋى كەيىن ساتىپ الۋشىعا قيىندىق تۋعىزۋى مۇمكىن.
فليپپينگتىڭ جاڭا فورمۋلاسى
فليپپينگپەن 2017 -جىلدان بەرى اينالىسىپ كەلە جاتقان ايزات ەرعالي بۇل كاسىپكە كەزدەيسوق كەلگەنىن ايتادى. العاشقى پاتەردىڭ باستاپقى جارناسىنا اتا-اناسى 5 ميلليون تەڭگە بەرگەن. ءبىر جىلدان كەيىن وتباسى باسپانانى ساتىپ، تۇسكەن 3 ميلليون تەڭگە پايدانى يپوتەكانىڭ نەگىزگى قارىزىن وتەۋگە جۇمساعان. كەيىن وسى ءتاسىلدى بىرنەشە رەت قايتالاپ، ءار مامىلەدەن تۇسكەن قاراجاتتى كەلەسى ينۆەستيتسياعا باعىتتاپ وتىرعان.
- اۋەلى ءبىر بولمەلى پاتەردى ارماندادىق. كەيىن ەكى بولمەلىگە، ودان ءۇش بولمەلىگە كوشتىك. وسى جولدىڭ بارىنەن ءوز ەڭبەگىمىزبەن وتتىك، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، فليپپينگتەگى ەڭ كۇردەلى كەزەڭ - جوندەۋ جۇمىسى. باستى ماقسات - پاتەردى بارىنشا كوپ ساتىپ الۋشىعا تارتىمدى ەتىپ ۇسىنۋ. سوندىقتان كوبىنە بەيتاراپ تۇستەر مەن مينيماليستىك ينتەرەر تاڭدالىپ، ساتىلىم الدىندا حوۋمستەيدجينگ ءادىسى قولدانىلادى. الايدا بۇل بيزنەس قارجى سالۋمەن شەكتەلمەيدى. ماتەريال تاڭداۋدان باستاپ جيھاز ورناتۋعا دەيىنگى بارلىق پروتسەستى باقىلاۋ تاجىريبە مەن ۋاقىتتى تالاپ ەتەدى.
ايزات ەرعالي دە قازىرگى نارىقتا فليپپەرلەردىڭ تۇرعىن ءۇي باعاسىنا ىقپالى ايتارلىقتاي ەمەس دەپ سانايدى. ونىڭ پىكىرىنشە، ولاردىڭ اسەرى 5- 7 پايىزدان اسپايدى، ال باعانىڭ نەگىزگى وسىمىنە الەمدىك ەكونوميكالىق جاعداي، تەڭگەنىڭ قۇنسىزدانۋى مەن قۇرىلىس ماتەريالدارىنىڭ قىمباتتاۋى ىقپال ەتۋى مۇمكىن.
جالپى ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، الداعى جىلدارى فليپپينگ ساقتالادى، ءبىراق بۇرىنعىداي جەڭىل تابىس كوزى بولمايدى. نارىقتى ءدال تالداپ، قارجىسىن ءتيىمدى جوسپارلاپ، تاۋەكەلدى دۇرىس باسقارا الاتىن كاسىبي ينۆەستورلار عانا بۇل بيزنەستە باسەكەگە قابىلەتتى بولماق.