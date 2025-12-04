پاتەردى جالعا العاندا نەنى ءبىلۋ كەرەك - زاڭگەر كەڭەسى
استانا. KAZINFORM – الماتى مەن استانا سەكىلدى ءىرى مەگاپوليستەردىڭ جىلدام قارقىنى ادامدى ۇزدىكسىز قوزعالىستا ۇستايدى.
بىرەۋ وقۋعا كەلەدى، بىرەۋ جۇمىس ىزدەيدى، ەندى ءبىرى جاي عانا جاڭا تۇرمىس باستاۋ ءۇشىن پاتەر جالدايدى. ءبىراق قاراپايىم كورىنەتىن بۇل پروتسەسس - شىن مانىندە قازاقستانداعى ەڭ داۋلى، ەڭ قاۋىپ-قاتەرى كوپ سالالاردىڭ ءبىرى.
بۇگىن پاتەردى جالعا العاندا قانداي جاعدايلارعا ءمان بەرۋ كەرەكتىگىن زاڭگەر باعدات اماندوس ۇلىمەن بىرگە BAQ. KZ ءتىلشىسى تالقىلادى.
قاي قوسىمشانى اشساڭ دا حابارلاندىرۋدان كوز اشپايسىڭ. قالتاڭا قاراي قولايلىسى تەز-اق تابىلا كەتەدى. ءبىراق مىڭ حابارلاندىرۋدىڭ ىشىنەن سان سوقتىرارى تاعى بار. ادەتتە قۇقىقسىز قالعان جالعا الۋشىلار، الاياقتىق سحەمالار مەن سۇر دەلدالدار جاسىرىن جاتاتىنى ايتىلا بەرمەيدى. ءبىراق تاجىريبە مەن ساندار باسقاشا سويلەيدى. الاياقتاردىڭ ارباۋىنا تۇسپەس ءۇشىن قايتپەك كەرەك؟
پاتەر يەسى تۋرالى اقپارات سۇراۋدان ۇيالماۋ كەرەك
ءىرى قالالاردا بوس پاتەر تابىلعانىنا قۋانىپ، كەيدە باستى نارسەگە نازار اۋدارمايمىز. ءبىز ءۇشىن ماڭىزدىسى اقىسى مەن جاعدايى عانا بولۋى مۇمكىن. ءبىراق زاڭگەر ەڭ باستى نازاردى پاتەر يەسىنە اۋدارۋدى ۇسىنادى. سەبەبى قۇجاتتى تەكسەرۋ - قاۋىپسىزدىكتىڭ جالعىز جولى.
ءۇيدى جالعا ۇسىنىپ وتىرعان ادامنىڭ جەكە كۋالىگىن، پاتەرگە مەنشىك قۇقىعىن راستايتىن قۇجاتىن كورسەتۋدى سۇراۋ كەرەك. ەگەر پاتەردى «تۋىسىمنىڭ اتىندا، ءبىراق ءوزىم بەرەمىن» دەسە، نوتاريالدىق سەنىمحاتتى كورسەتسىن، - دەيدى اماندوس ۇلى.
ءيا، ءبىز كوپ ءمان بەرە بەرمەيتىن دۇنيەلەر بۇگىندە الاياقتىقتىڭ ءبىر كورسەتكىشتەرىنە اينالىپ وتىر. وعان اقتوبەدەگى جوق پاتەردى جالعا بەرۋ سەكىلدى قىلمىستىق ىستەردىڭ ورىن الۋ جاعدايى مىسال.
مىندەتتى تۇردە كەلىسىمشارت جاساۋ كەرەك
جالدامالى پاتەر ىزدەپ جۇرگەن جاستاردىڭ كوبى كەلىسىمدى «قول الىسۋمەن» بەكىتىپ ءجۇر. شارتسىز تۇرۋ - ءالى كۇنگە دەيىن قالىپتى تاجىريبە. الايدا بۇل قالىپتىلىق - ەشقانداي زاڭدىق قورعانىسى جوق جاعداي، - دەيدى زاڭگەر.
ونىڭ سوزىنشە، ءۇي يەسىمەن كەمىندە 1 جىلعا جاسالعان پاتەر جالداۋ شارتى بولۋ كەرەك.
بۇل شارت مىندەتتى تۇردە مەملەكەتتىك تىركەۋگە جاتادى، تىركەلگەن ساتتەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى. ەڭ ماڭىزدىسى، شارتتا مىندەتتى تۇردە كورسەتىلسىن: پاتەردىڭ ناقتى مەكەنجايى، قاباتى، بولمە سانى، اي سايىنعى جالداۋ اقىسى، تولەۋ كۇنى مەن ءتاسىلى، كوممۋنالدىق قىزمەتتەردى كىم تولەيدى، قامتاماسىز ەتۋ جارناسى بار ما، قاي جاعدايدا قايتارىلادى دەگەن سۇراقتارعا جاۋاپ تولىق قامتىلۋى كەرەك، - دەپ كەڭەس بەرەدى زاڭگەر.
سونداي-اق، شارتتىڭ مەرزىمى، ۇزارتۋ ءتارتىبى دە نازاردان تىس قالماۋ كەرەك. سەبەبى نەمقۇرايلىلىق كەسىرىنەن پاتەردەن ەرتە شىققان جاعدايدا ايىپپۇل ارقالاپ كەتۋىڭىز دە ابزال.
ق ر ازاماتتىق كودەكسىنىڭ تالاپتارى بويىنشا مۇلىكتىك جالداۋ شارتى - جالعا بەرۋشى مۇلىكتى ۋاقىتشا اقىعا پايدالانۋعا بەرەدى. تەوريادا ازاماتتار اراسىندا 1 جىلعا دەيىن اۋىزشا شارت جاساسۋعا بولادى، - دەپ تۇسىنىكتەمە بەرەدى زاڭگەر.
مىندەتتى تۇردە تۇبىرتەك تالاپ ەتىڭىز
كەز كەلگەن كيكىلجىڭدە باستى شەشىم - تۇبىرتەك ۇسىنۋ. قولما-قول تولەم سوڭعى وزگەرىستەرگە سايكەس ءتيىمدى-اق. دەگەنمەن باستى قاۋىپتى دە ۇمىتپاعان ءجون. وسى تاراپتا زاڭگەر باعدات اماندوس ۇلى مىندەتتى تۇردە كەلىسىمشارت جاساسۋعا كەڭەس بەرەدى.
بىزدە اۋىزشا كەلىسىم جاساپ، كەيىن ودان ءوزى وپىق جەپ وتىراتىندار كوپ. سوندىقتان قايدا اقشا جىبەرسەڭىز دە تولەمدى بانكتىك اۋدارىممەن جاساڭىز. قوسىمشا پاتەر جالداۋ اقىسىن، ايى مەن جىلدى انىق ەتىپ كورسەتۋ كەرەك. ەگەر اقىنى قولما-قول بەرگەن جاعدايدا، ءار تولەمگە قولحات الۋعا كەڭەس بەرەمىن، - دەيدى زاڭگەر.
سونداي-اق تۇرعىندار پاتەردىڭ كۇيىن اكتىمەن بەكىتۋ دەگەن دۇنيەنى بىلمەيدى. كەيىن پاتەر يەسىمەن داۋ تۋىنداعاندا، وزىنىكىن دالەلدەي الماي قينالاتىنىن ايتادى.
پاتەردى قابىلداۋ-تاپسىرۋدا مىندەتتى تۇردە قابىلداۋ اكتىسىن جاساۋ كەرەك. ۇيدەگى ءار تەحنيكانى، قابىرعانى، جيھازدىڭ بىرەۋىن قالدىرماي زەرتتەپ، قاداعالاپ الۋ كەرەك. بۇل كەيىن «سەن سىندىرىپ كەتتىڭ» دەگەن ايىپتىڭ الدىن الادى، - دەيدى زاڭگەر.
سونداي-اق قازىرگى وزەكتى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى - زاڭدى تۇردە تىركەۋ ماسەلەسى بولىپ وتىر. ەگەر ءبىر جەردە ۇزاق تۇراقتى تۇراتىن بولساڭىز، جەرگىلىكتى مەكەنجاي بويىنشا ەمحاناعا، مەكتەپكە، بالاباقشاعا تىركەلۋدە ماڭىزدى ءرول اتقارادى. ءبىراق بۇل تاراپتا دا بەلگىلى ءبىر ساقتاناتىن شارالار بار دەيدى زاڭگەر.
تىركەلۋ ءۇشىن كوبىنە ءۇي يەسىنىڭ كەلىسىمى قاجەت. كەي جاعدايدا ءۇي يەسى قۇجات كورسەتپەي، شارت جاساسپايتىنداي جاعدايلار بولسا، باسقا پاتەر ىزدەگەن ءجون، - دەيدى ول.
قازاقستانداعى جالدامالى تۇرعىن ءۇي نارىعى ءالى تولىق ءبىر ىزگە تۇسكەن جوق. نارىقتا ءالى كولەڭكەلى كەلىسىمدەر، بەيرەسمي دەلدالدار بار. ءبىراق قاۋىپتەن قورعانۋ ءۇشىن پاتەردى جالعا الاردا ءاربىر ازامات زاڭ جۇزىندە ءوز قۇقىعىن بىلسە ەكەن دەيمىز.