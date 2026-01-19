پاتەر ىزدەپ جۇرگەندەردى الاياقتار قالاي تۇزاققا تۇسىرەدى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىنىڭ پوليتسەيلەرى پاتەر ىزدەپ جۇرگەن حالىققا الاياقتىڭ تۇزاعىنا ءتۇسىپ قالماۋدىڭ جولدارىن ۇيرەتتى.
ءۇيدى جالعا بەرەمىن دەپ قاقپانعا تۇسىرەتىن ينتەرنەت- الاياقتار از ەمەس. ولار الەۋمەتتىك جەلىلەردە، مەسسەندجەرلەردە جانە ءتۇرلى سايتتاردا «باعاسى وتە ارزان»، «شۇعىل جالعا بەرىلەدى»، «ءۇي يەسى قالادا جوق»، «قازىر برون جاساماساڭىز، باسقا ادام الىپ قويادى» دەگەن سىڭايداعى حابارلاندىرۋلار جاسايدى. ال بۇل الاياقتاردىڭ ەڭ كوپ قولداناتىن ايلا- تاسىلدەرى.
- اۋەلى ولار وزدەرىن پاتەر يەسى رەتىندە تانىستىرىپ، سەنىمگە كىرەدى. كەيىن پاتەردى كورسەتپەي-اق، قۇجاتتاردى سىلتاۋراتىپ «كەپىل اقى»، «الدىن الا تولەم»، «برون ءۇشىن» دەگەن جەلەۋمەن اقشا اۋدارۋدى تالاپ ەتەدى. اقشا اۋدارىلعاننان كەيىن مۇلدە حابار-وشارسىز كەتەدى. ال پاتەر مۇلدە جوق نەمەسە بوتەن ادامعا تيەسىلى بولىپ شىعادى، - دەپ حابارلادى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنەن.
سوندىقتان پاتەردى كوزبەن كورمەي، ەشقاشان اقشا اۋدارماڭىز. پاتەر يەسىنىڭ جەكە كۋالىگىن جانە مەنشىك قۇقىعىن راستايتىن قۇجاتتارىن تەكسەرىڭىز. مىندەتتى تۇردە جازباشا كەلىسىمشارت جاساڭىز. ەگەر ءسىزدى اسىقتىرىپ، قىسىم كورسەتسە - بۇل الاياقتىقتىڭ بەلگىسى.
- «قازىر اۋدارماساڭىز، باسقا ادام الىپ قويادى»، «قۇجاتتى كەيىن جىبەرەمىن»، «تەك ونلاين راسىمدەيمىز، ءبارى زاڭدى»، «مەن رەلتورمىن، سەنسەڭىز بولدى» دەگەن سوزدەرگە سەنبەڭىز. بارىنشا ساق بولىپ، كۇدىكتى جاعداي تۋىنداسا نەمەسە الاياقتىققا تاپ بولساڭىز دەرەۋ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا حابارلاسىڭىز، - دەپ ەسكەرتتى پوليتسەيلەر.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن الاياقتار 90-جىلدارداعى «ەسكى» سحەمالاردى جاڭا فورماتتا قايتا قولدانىپ جاتقانى حابارلانعان.