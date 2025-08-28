پاتەر يەسى جالعا الۋشىنى قانداي جاعدايدا ۇيدەن شىعارىپ جىبەرۋگە قۇقىلى؟
پاتەر يەسى جالعا الۋشىنى قانداي جاعدايدا شىعارىپ جىبەرۋگە قۇقىلى، بۇل پروتسەسس زاڭ بويىنشا قالاي جۇرەدى جانە قوجايىن جالعا الۋشىنىڭ زاتتارىن ەسىك الدىنا شىعارىپ تاستاي الا ما؟ وسى سۇراقتارعا بەرگەن krisha.kz جاۋاپتارىن ۇسىنامىز.
قانداي جاعدايدا ۇيدەن شىعارا الادى؟
1. اقىسىن تولەمەۋ
ەگەر جالعا الۋشى پاتەراقىنى ۋاقتىلى تولەمەسە، يەسى شارتتى بۇزا الادى. ەكى ايدان ارتىق قارىز بولسا، شىعارۋ زاڭدى نەگىزگە يە بولادى.
2. مۇلىكتى ءبۇلدىرۋ
جالعا الۋشى پاتەرگە جانە ونداعى زاتتارعا ۇقىپتى قاراۋعا مىندەتتى. ەگەر ەلەۋلى زيان كەلتىرسە (تەحنيكانى سىندىرۋ، جيھازدى ءبۇلدىرۋ، جوندەۋدى زاقىمداۋ)، يەسى زالالدى وتەۋدى تالاپ ەتىپ، شارتتى سوت ارقىلى بۇزدىرۋعا قۇقىلى.
3. شارت مەرزىمىنىڭ اياقتالۋى
جالداۋ شارتى مەرزىمى بىتكەن سوڭ جازباشا تۇردە ۇزارتىلماسا، ول كۇشىن جويادى. بۇل جاعدايدا يەسى پاتەردى بوساتۋدى تالاپ ەتە الادى.
4. كورشىلەردىڭ قۇقىعىن بۇزۋ
ۇنەمى شۋ كوتەرۋ، جانجال شىعارۋ، اگرەسسيۆتى مىنەز-قۇلىق، تۇنگى ۋاقىتتا تىنىشتىقتى بۇزۋ - كورشىلەردىڭ شاعىمىنا جانە اقىر سوڭىندا شىعارىپ جىبەرۋگە سەبەپ بولۋى مۇمكىن.
سونىمەن قاتار، جالداۋ شارتىندا ارنايى تالاپتار كورسەتىلۋى مۇمكىن. مىسالى:
- پاتەردى باسقا ماقساتقا پايدالانۋ (وفيس، قويما ەتۋ)؛
- پاتەردى ءۇشىنشى ادامدارعا قايتا جالعا بەرۋ (سۋبارەندا) يەسىنىڭ كەلىسىمىنسىز؛
- شارتتا كورسەتىلگەننەن ارتىق ادامنىڭ تۇرۋى.
ەگەر جالعا الۋشى شارتتى بۇزعان بولسا، يەسى ونىمەن سويلەسىپ، شىعۋ مەرزىمىن كەلىسىپ الا الادى.
ەگەر جالعا الۋشى ءوز ەركىمەن شىققىسى كەلمەسە، يەسى الدىمەن جازباشا ەسكەرتۋ جىبەرەدى. جاۋاپ بولماسا، سوتقا جۇگىنەدى. تەك سوت شەشىمىنەن كەيىن عانا شىعارۋ زاڭدى بولادى.
جالعا الۋشىنى ءوز بەتىنشە شىعارىپ جىبەرۋ، جارىق نەمەسە سۋدى ءوشىرۋ، قۇلىپتى اۋىستىرۋ - زاڭعا قايشى.
