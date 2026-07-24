اتلانتيكالىق سيكلوننىڭ اسەرى: ەلىمىزدە اۋا رايى تاعى قۇبىلادى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە كەيىنگى كۇندەرى تابيعات توسىن مىنەز تانىتىپ جاتىر. سينوپتيكتەر الداعى كۇندەرى دە اۋا رايىنىڭ قۇبىلمالى بولاتىنىن ەسكەرتتى.
تابيعاتتاعى مۇنداي قۇبىلىستاردىڭ جيىلەۋىنە نە سەبەپ؟ ساۋالعا «قازگيدرومەت» ر م ك ۇزاق مەرزىمدى اۋا رايىن بولجاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى جۇلدىز يسابەكوۆا جاۋاپ بەردى.
باسقارما باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، قولايسىز اۋا رايى ازىرگە باسەڭدەمەيدى. الداعى كۇندەرى شىعىس قازاقستان، اباي جانە پاۆلودار وبلىستارىندا قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جاۋىپ ەكپىندى جەل تۇرۋى ىقتيمال. مامان مۇنى اتلانتيكالىق سيكلوننىڭ اسەرىمەن بايلانىستىردى.
- بۇل ءۇردىس شىلدە ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن جالعاسادى. جاقىندا بولعان پاۆلودارداعى جەلگە قاتىستى ايتار بولساق، ول انومالدى قۇبىلىسقا جاتپايدى، - دەدى ول Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن Live» باعدارلاماسىندا.
وسىنداي جاعدايدا تۇرعىندارعا الدىن الا ەسكەرتۋ دەر كەزىندە جىبەرىلىپ وتىرادى.
- بۇدان بولەك، SMS حابارلاما قولجەتىمدى. نايزاعاي قاۋىپتى بولىپ ەسەپتەلەدى. تۇرعىندار وسىنى ەسكەرۋى قاجەت، - دەدى مامان.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، اپتاپ ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە تامىز ايىنىڭ باسىندا دا جالعاسۋى مۇمكىن. ال باتىس وڭىرلەردە، كەرىسىنشە، اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ تومەندەيدى.
- ەڭ ىستىق اي - شىلدە. تامىز ايىنىڭ باسىندا دا ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا ىستىق ساقتالادى. ال باتىستا ىستىق باسەڭدەپ، اۋا تەمپەراتۋراسى تۇسەدى، - دەدى سپيكەر.