اپتانىڭ جاڭا كينوپرەمەرالارىنا شولۋ
استانا. KAZINFORM - وسى اپتادا كينوتەاترلار رەپەرتۋارى شەتەلدىك حوررورلار مەن شىتىرمان وقيعالى درامالارمەن تولىقتى.
حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىلعان اكتەرلەر مەن رەجيسسەرلەردىڭ فيلمدەرى كورەرمەن نازارىنا ۇسىنىلدى. سونىمەن قاتار، وتاندىق جاڭا تۋىندى دا پروكاتقا شىقتى.
Kazinform ءتىلشىسىنىڭ شولۋىندا وسى اپتاداعى ەڭ باستى كينوپرەمەرالاردى ۇسىنامىز.
سانسىز باي
جانرى: كومەديا
ۇزاقتىعى: 78 مينۋت
ەل: قازاقستان، 2026
رەجيسسەرى: ايبەك نيگمەت
باي شارۋا يەسى سانسىزباي تىعىرىققا تىرەلەدى. ونىڭ ەسەپشىسى ارنات جالاقىسىن 3 ميلليونعا كوتەرۋدى تالاپ ەتەدى. سەبەبى ول بەدەلدى ادامنىڭ قىزىنا ۇيلەنۋدى جوسپارلاپ ءجۇر. الايدا كوپ ۇزاماي ول قىزدىڭ اكەسى سانسىزباي ەكەنى بەلگىلى بولادى. ال ۇرلانعان اقشا - ەكەۋى زاڭسىز يەلەنگەن مەملەكەتتىك سۋبسيديالار.
زۇلىم ولىلەر: ءولىم وتى (زلوۆەشيە مەرتۆەتسى: پلاميا سمەرتي)
رەيتينگ: 6.9
جانرى: دەتەكتيۆ، قورقىنىش، قيال-عاجايىپ.
ۇزاقتىعى: 120 مينۋت
ەل: جاڭا زەلانديا، ا ق ش، كانادا، 2026
رەجيسسەرى: سەباستيان ۆانيچەك
كۇيەۋى قايتىس بولعاننان كەيىن ايەل ونىڭ تۋعان-تۋىستارىنىڭ ۇيىنە كەلەدى. الايدا كوپ ۇزاماي وتباسى مۇشەلەرىن جىن-شايتان بيلەپ، قارالى جيىن قورقىنىشتى وقيعاعا ۇلاسادى. وسى ساتتە ايەل ماحاببات پەن ادالدىققا بەرگەن سەرتتىڭ ولىممەن دە اياقتالمايتىنىن تۇسىنەدى.
ءتاتتى ەرتەگى (سلادكايا سكازكا)
رەيتينگ: 4.7
جانرى: شىتىرمان وقيعا
ۇزاقتىعى: 115 مينۋت
ەل: چەحيا، 2025
رەجيسسەرى: پاۆەل جاندوۋرەك
انيچكا - جاس دارىگەر. ول ەسكى ءۇي مەن قاراۋسىز قالعان ستوماتولوگيا كابينەتىن مۇراعا الادى. تىلسىم وسىمدىكتىڭ كومەگىمەن جاندى اۋىرتپاي ەمدەۋدىڭ قۇپياسىن اشادى. الايدا بۇل جاڭالىق جەرگىلىكتى ءتىس دارىگەرىنىڭ قارسىلىعىن تۋعىزادى. قيىن ساتتە انيچكاعا قالاداعى باتىل بالالار كومەككە كەلەدى.
سۇر ايۋمەن وتكەن ءتۇن (نوچ س گريزلي )
رەيتينگ: 4.5
جانرى: تريللەر
ۇزاقتىعى: 87 مينۋت
ەل: ا ق ش، 2026
رەجيسسەرى: بەرك دوەرەن
1967 -جىل. 12-تامىز. كەشكى ۋاقىت. مونتانا شتاتىنداعى «گلەيشەر» ۇلتتىق ساياباعى. ءبىر توپ دوس دەمالىس كۇندەرىن قالا تىرشىلىگىنەن الىس، تابيعات اياسىندا وتكىزۋدى جوسپارلايدى. الايدا ولار بايقاماي الىپ سۇر ايۋ مەكەندەيتىن اۋماققا كىرىپ كەتەدى. وسى ساتتەن باستاپ ءومىر ءۇشىن كۇرەس باستالادى.
بۇل - حيت!
رەيتينگ: 6.8
جانرى: دراما، كومەديا، ميۋزيكل
ۇزاقتىعى: 98 مينۋت
ەل: يرلانديا، ا ق ش، 2026
رەجيسسەرى: دجون كارني
ريك ەسىمدى مۋزىكانت تويلاردا ونەر كورسەتىپ، اقشا تابادى. ءبىر كۇنى وعان بويز- بەند جۇلدىزى دەننيگە مۋزىكالىق سۇيەمەلدەۋ جاساۋ ۇسىنىلادى. كەش سوڭىندا ولار شاعىن دجەم-سەيشن وتكىزىپ، ءوز اۋەندەرىمەن بولىسەدى. كەيىن دەنني ريكتىڭ ءانىن الەمدىك حيتكە اينالدىرادى. ريك ءوز اۆتورلىق قۇقىعىن قورعاپ، ەڭبەگىنىڭ ءادىل باعاسىن الۋعا بەل بۋادى. الايدا ونىڭ سوزىنە ەشكىم سەنبەيدى، ءتىپتى ايەلى مەن قىزى دا كۇمان كەلتىرەدى.
قاھارلى اشۋ (جيۆايا ياروست)
رەيتينگ: 7.0
جانرى: بويەۆيك، قىلمىس
ۇزاقتىعى: 113 مينۋت
ەل: گونكونگ، 2026
رەجيسسەرى: كەندزي تانيگاكي
قولونەر شەبەرى ۆان ءۆەيدىڭ قىزى قىلمىستىق توپتىڭ قولىنا تۇسەدى. اكەسىنىڭ باسقا امالى قالماي، قىزىن ءوزى ىزدەۋگە اتتانادى. ونىڭ جالعىز سەرىگى - جۋرناليست ناۆين. ونىڭ دا ايەلى جۇمباق جاعدايدا جوعالىپ كەتكەن. ءارتۇرلى ورتادان شىققان ەكى ەر ادام ءبىر-بىرىنە سەنۋدى جانە بىرلەسە ارەكەت ەتۋدى ۇيرەنەدى. ولار بۇل جولدا وزدەرىنىڭ قۇپيا وتكەنىنەن قالعان جەكپە-جەك ونەرىندەگى شەبەرلىكتەرىن پايدالانادى.
اتامنىڭ اۋىلىنا جول 2 (نا دەريەۆنيۋ دەدۋشكە 2)
جانرى: وتباسىلىق كومەديا
ۇزاقتىعى: 93 مينۋت
ەل: رەسەي، 2026
رەجيسسەرى: ۆلاديمير كوتت
ۆلاديك دەمالىسىن تاعى دا اۋىلداعى سۇيىكتى اتاسى يۋرانىڭ جانىندا وتكىزبەك بولادى. ءبىراق بۇل جولى ونىڭ ومىرىنە اكەسىنىڭ اكەسى - بۇرىنعى ديپلومات ارالاسادى. ەكى اتانىڭ اراسىندا نەمەرەسىنىڭ ماحابباتىنا تالاس باستالادى. ال جاڭا اتانىڭ جۇمباق ءارى قاۋىپتى وتكەنى اشىلعاندا، كىمنىڭ شىن مانىندە جاقىن ەكەنىن كورسەتۋگە مۇمكىندىك تۋادى.
سيقىرشىلار مەكتەبى (شكولا ۆولشەبنيكوۆ)
رەيتينگ: 6.9
جانرى: فەنتەزي، وتباسىلىق.
ۇزاقتىعى: 110 مينۋت
ەل: چەحيا، 2026
رەجيسسەرى: پەتر كۋبيك، لۋكاش پاريك
اريانا سيقىرلى الەمنىڭ بار ەكەنىن ەلەستەتكەن دە ەمەس. الايدا الحيميك ارحيبالد ونى تۇمان باسقان تاۋلاردا ورنالاسقان قۇپيا سيقىرشىلار مەكتەبىنە شاقىرادى. كونە قابىرعالاردىڭ اراسىندا قىز جاڭا دوستار تاۋىپ، تىلسىم قۇپيالاردى اشادى. ءبىراق كوپ ۇزاماي ول سيقىرلى ارتەفاكتىنىڭ سوڭىنا تۇسكەن قاۋىپتى سيقىرشى مۋريەنگە قارسى تۇرۋعا ءماجبۇر بولادى.
دجوتتو. قايتا ورلەۋ ءداۋىرىنىڭ باستاۋى (دجوتتو. پرەدچۋۆستۆيە رەنەسسانسا)
جانرى: دەرەكتى فيلم، ونەر
ۇزاقتىعى: 95 مينۋت
ەل: يتاليا، 2023
رەجيسسەرى: فرانچەسكو ينۆەرنيتستسي
فيلم XIV عاسىرداعى پادۋيا قالاسىنىڭ ونەر جانە مادەنيەت ورتالىعى رەتىندە قالىپتاسۋ تاريحىن باياندايدى. وندا دجوتتونىڭ ايگىلى فرەسكالارى مەن تاريحي ساۋلەت ەسكەرتكىشتەرى كورسەتىلەدى. سونداي-اق، قالانىڭ قايتا ورلەۋ داۋىرىنە قوسقان ۇلەسى باياندالادى.