اپتانىڭ جاڭا كينوپرەمەرالارىنا شولۋ
استانا. KAZINFORM - وسى اپتادا كينوتەاترلار ءتۇرلى جانرداعى جاڭا فيلمدەرمەن تولىقتى. كورەرمەن نازارىنا قورقىنىشتى جانرداعى ءۇش فيلم ۇسىنىلىپ، بالالارعا ارنالعان بەس جاڭا تۋىندى جارىققا شىقتى.
وتاندىق كينو قورجىنى دا جاڭا فيلممەن تولىقتى. Kazinform ءتىلشىسىنىڭ شولۋىندا وسى اپتاداعى ەڭ باستى كينوپرەمەرالاردى ۇسىنامىز.
14 كۇن
جانرى: دراما، كومەديا
ۇزاقتىعى: 90 مينۋت
ەل: قازاقستان، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: ولجاس نۇربايەۆ
دارحان - تابىستى ءارى اۋقاتتى كاسىپكەر. ومىرىندە ءبارى بار بولعانىمەن، جانىندا جاقىن ادامدارى جوق. ءبىر كۇنى ول مانساپ پەن بايلىققا ۇمتىلامىن دەپ، شىنايى دوستارىنان الىستاپ كەتكەنىن تۇسىنەدى. دوستارىن قايتا تابىستىرىپ، اراداعى بايلانىستى جاڭعىرتۋ ءۇشىن دارحان تاۋەكەلگە بەل بۋادى. كۇتپەگەن كەزدەسۋدەن كەيىن بالا كۇنگى ءۇش دوس مەكتەپتەگى ارماندارى مەن ورىندالماي قالعان تىلەكتەرىن جۇزەگە اسىرۋعا باعىتتالعان شىتىرمان ساپارعا اتتانادى.
مارستان كەلگەن قىز، (مارسيانكا)
جانرى: شىتىرمان وقيعا، دراما، وتباسىلىق، فانتاستيكا
ۇزاقتىعى: 112 مينۋت
ەل: يندونەزيا، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: Upie Guava
پەلانگي - مارستا دۇنيەگە كەلگەن العاشقى بالا. 2100 -جىلدارى جەردە سۋ تاپشىلىعى كۇشەيىپ، ادامزاتتىڭ بولاشاعىنا ءقاۋىپ تونەدى. وسىنداي ساتتە پەلانگي ادامزاتتى قۇتقارا الاتىن اسا سيرەك مينەرال - «ومەگا» تسەوليتىن ىزدەۋگە اتتانادى. ول ساپار بارىسىندا روبوتتارمەن بىرىگىپ، مينەرالدى تابۋعا كۇش سالادى. الايدا «ومەگاعا» يەلىك ەتۋدى كوزدەگەن قۋاتتى كورپوراتسيا پەلانگيدىڭ جولىنا كەدەرگى كەلتىرەدى.
استرال 6: ولار قازىر وسىندا، (استرال 6: وني ۋجە زدەس)
رەيتينگ: 6.2
جانرى: قورقىنىشتى فيلم
ۇزاقتىعى: 105 مينۋت
ەل: اقش، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: دجەيكوب چەيز
جاس ايەل تىلسىم الەمگە ءوتىپ، سول جەردەن زۇلىم رۋحتاردى تىرىلەر الەمىنە اكەلە الاتىنىن بايقايدى.
كورال-گروۋۆ كوشەسىندەگى قورقىنىشتى ءتۇس، (كوشمار نا ۋليتسە كورال گروۋۆ)
جانرى: قورقىنىشتى فيلم
ۇزاقتىعى: 91 مينۋت
ەل: كانادا، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: فەليپە ۆارگاس
ساشا كورال- گروۋۆتاعى كوشەسىندەگى ەليتالىق قالاشىققا بالا كۇتۋشى بولىپ جۇمىسقا ورنالاسادى. مۇندا بالا كۇتۋشىلەر ۇزاق تۇراقتامايدى، بالالاردىڭ مىنەز- قۇلقى دا ءبىرتۇرلى. ءبىر كۇنى سەرۋەن كەزىندە ساشا بالالار الاڭىندا جاسىرىنعان تىلسىم كۇشتىڭ بار ەكەنىن بايقايدى. بۇل كۇش بالالاردى قورقىنىشتى جاراتىلىستارعا اينالدىرادى. بالالاردى قۇتقارۋ ءۇشىن ساشا سىرت كوزگە كورىنگەندەي ەمەس بۇل الەمنىڭ قۇپياسىن اشىپ، زۇلىمدىقتى جەڭۋى كەرەك.
بۇلىك، (مياتەج)
رەيتينگ: 5.6
جانرى: ەكشن، تريللەر
ۇزاقتىعى: 94 مينۋت
ەل: ۇلى بريتانيا، ا ق ش، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: جان-فرانسۋا ريشە
كوۋل ريد - ارنايى جاساق پەن پوليتسيادا قىزمەت ەتكەن. ال قازىر جەكە كۇزەتشى بولىپ جۇمىس ىستەيدى. ءبىر كۇنى ونىڭ ميللياردەر باسشىسىن بەلگىسىز بىرەۋلەر ولتىرەدى. وسى قىلمىسقا ريدتىڭ ءوزى باستى كۇدىكتى رەتىندە ىلىگەدى. زاڭنان قاشۋعا ءماجبۇر بولعان ول شىنايى قىلمىسكەرلەردىڭ ىزىنە ءتۇسىپ، ادىلدىكتى ورناتۋعا بەل بۋادى.
سوڭعى باتىر. باۋىرساق، (پوسلەدني بوگاتىر. كولوبوك)
رەيتينگ: 3.0
جانرى: شىتىرمان وقيعا، كومەديا، فەنتەزي
ۇزاقتىعى: 108 مينۋت
ەل: رەسەي، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: انتون ماسلوۆ
فيلمدە بەلوگورەنىڭ ەڭ تانىمال كەيىپكەرى باۋىرساقتىڭ باستان كەشكەن وقيعاسى كورسەتىلەدى. ونى قانداي ماقساتپەن پىسىرگەنى، قالاي قاشىپ كەتكەنى جانە قاراقشىلار توبىنا قالاي قوسىلعانى باياندالادى. كەيىن باۋىرساق جولى بولماي جۇرگەن ناۋبايشى تيحون مەن لادا ەسىمدى ەرەكشە قىزدىڭ سەرىگىنە اينالادى. ۇشەۋى كۇتپەگەن وقيعالارعا تولى ساپارعا اتتانادى.
ليديا مەن تۇمان سالت اتتىسى، (ليديا ي ۆسادنيك تۋمانا)
جانرى: شىتىرمان وقيعا، بالالارعا ارنالعان، مۋلتفيلم، فەنتەزي، وتباسىلىق
ۇزاقتىعى: 75 مينۋت
ەل: كانادا، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: ەميلي روساس، نەنسي سيەۆارد، فيليپپ ارسەنو بيۋسسەرە
ليديانىڭ اعاسىن جۇمباق سيقىرشى ۇرلاپ كەتەدى. ونى ىزدەگەن قىز تۇماندى تەڭىزگە اتتانادى. جولدا ونى «دەلفين» اتتى ۇشاتىن كەمەنىڭ ەكيپاجى قۇتقارىپ، ليديا استروماگ امبروزيانىڭ شاكىرتى اتانادى. امبروزيا دا جوعالعان ۇلىن جانە باسقا بالالاردى ىزدەپ ءجۇر. اعاسىن قۇتقارۋ ءۇشىن ليديا شوقجۇلدىزدار سيقىرىن مەڭگەرىپ، ءوز ەستەلىكتەرىنىڭ كۇشىنە سەنۋى كەرەك.
لۋنتيك. ايدىڭ ارعى بەتى، (لۋنتيك. وبراتنايا ستورونا لۋنى)
جانرى: شىتىرمان وقيعا، مۋلتفيلم، وتباسىلىق
ۇزاقتىعى: 80 مينۋت
ەل: رەسەي، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: دارينا شميدت
لۋنتيك ايدا اناسىمەن بىرگە تۇرادى جانە جەردەگى دوستارىنا دا ءجيى بارىپ تۇرادى. ءبىر كۇنى ول اكەسىنىڭ قايدا ەكەنىن سۇرايدى. اناسى اكەسىنىڭ ايدىڭ ارعى بەتىندە جوعالىپ كەتكەنىن ايتادى. اكەسىن كۇتكىسى كەلمەگەن لۋنتيك دوسى كۋزيامەن بىرگە ونى ىزدەۋگە اتتانادى. ولارعا ۆۋپسەن مەن پۋپسەن ەسىمدى بۇزىق جۇلدىزقۇرتتار دا ەرىپ كەتەدى. كەيىپكەرلەر ايدىڭ ارعى بەتىنە جەتىپ، ءقاۋىپتى ءارى تاڭعاجايىپ وقيعالارعا تاپ بولادى.
گارري پوتتەر جانە ءپالساپا تاسى، (گارري پوتتەر ي فيلوسوفسكيي كامەن)
رەيتينگ: 8.3
جانرى: شىتىرمان وقيعا، فەنتەزي، وتباسىلىق
ۇزاقتىعى: 100 مينۋت
ەل: ۇلى بريتانيا، ا ق ش، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: كريس كولامبۋس
ون جاسار گارريدىڭ بالالىق شاعى وڭاي وتپەيدى. ءبىر جاسىندا اتا- اناسىنان ايىرىلعان ول ناعاشىسى مەن تاتەسىنىڭ قولىندا ءوسىپ، ۇنەمى قورلىق كورەدى. الايدا ون ءبىرىنشى تۋعان كۇنىندە ونىڭ ءومىرى كۇرت وزگەرەدى. جۇمباق قوناق گارريگە سيقىرشى ەكەنىن جانە حوگۆارتس سيقىر مەكتەبىنە قابىلدانعانىن حابارلايدى. كوپ ۇزاماي گارري حوگۆارتس ەكسپرەسسىنە وتىرىپ، جاڭا ومىرگە قادام باسادى. ول جەردە ونى عاجايىپ وقيعالار، ادال دوستار جانە اتا- اناسىنىڭ ولىمىنە قاتىستى قۇپيا كۇتەدى.
ءمايىتحانا كۇزەتشىسى، (اسسيستەنت ۆ مورگە)
جانرى: قورقىنىشتى فيلم
ۇزاقتىعى: 80 مينۋت
ەل: مەكسيكا، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: ولاللو رۋبيو
ابدەن تيتىقتاعان كۇزەتشى ءمايىتحاناعا جۇمىسقا ورنالاسادى. العاشقى تۇنىندە-اق ول تىنىشتىق پەن قاراڭعىلىقتىڭ ار جاعىندا قۇتىلۋ مۇمكىن ەمەس تىلسىم ازاپتىڭ جاسىرىنعانىن سەزەدى.