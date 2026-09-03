اتاقتى شورت-ترەكشى ابزال اجىعاليەۆ سپورتتاعى مانسابىن اياقتاماق
استانا. KAZINFORM - شورت-ترەكتەن قازاقستان قۇراماسىنىڭ بەلدى سپورتشىلارىنىڭ ءبىرى ابزال اجىعاليەۆ كاسىبي سپورتتاعى مانسابىن اياقتايتىنىن مالىمدەدى.
سپورتشى بۇل تۋرالى الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جازدى.
«شورت-ترەكپەن العاش رەت 24 جىل بۇرىن تانىستىم. سول كۇننەن باستاپ بۇل سپورت ءومىرىمنىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالدى. ال 2009-جىلدان باستاپ قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى ساپىندا ەل نامىسىن قورعاۋ باقىتى بۇيىردى. وسى جىلدار ىشىندە بارلىق قاشىقتا قازاقستان چەمپيونى اتاندىم. ەلىمىزدىڭ تاريحىندا العاشقى الەم كۋبوگىنىڭ التىن مەدالىن جەڭىپ الىپ، حالىقارالىق جارىستاردا تالاي رەت جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلدىم. ءتورت رەت وليمپيادا ويىندارىنا قاتىسىپ، ەكى مارتە قازاقستان تۋىن وليمپيادا ارەناسىنا الىپ شىعۋ قۇرمەتىنە يە بولدىم. مەن - ءۇشىن بۇل ەڭ ۇلكەن مارتەبە»، - دەدى سپورتشى.
ول الداعى ۋاقىتتا جيناعان تاجىريبەسى مەن ءبىلىمىن قازاقستان سپورتىن دامىتۋعا جۇمساپ، جاس سپورتشىلارعا قولداۋ كورسەتىپ، شورت-ترەكتىڭ وركەندەۋىنە ۇلەس قوساتىنىن جەتكىزدى.
«بيىل كاسىبي سپورتشى رەتىندەگى مانسابىمدى اياقتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىم. كەز كەلگەن سپورتشىنىڭ جولىندا جاڭا بەلەسكە قادام باسار ءسات كەلەدى. مەن ءۇشىن ءدال سونداي كەزەڭ باستالدى. وسى جىلداردىڭ ءار ساتىنە ريزامىن. الداعى ماقساتىم - جىلدار بويى جيناعان تاجىريبەم مەن ءبىلىمىمدى قازاقستان سپورتىنىڭ دامۋىنا ارناۋ. ۇلتتىق قۇرامانىڭ جانىنان تابىلىپ، جاس سپورتشىلارعا باعىت-باعدار بەرىپ، قازاقستان شورت-ترەگىنىڭ بولاشاعى ءۇشىن ەڭبەك ەتۋدى ءوزىمنىڭ ازاماتتىق ءارى سپورت الدىنداعى پارىزىم دەپ بىلەمىن... سپورتتاعى ميسسيام اياقتالعان جوق. تەك ول جاڭا دەڭگەيدە جالعاسادى»، - دەپ جازدى ابزال اجىعاليەۆ.
ايتا كەتەيىك، ابزال اجىعاليەۆ وليمپياداداعى جولىن 2014-جىلى سوچيدە باستادى. سول دودادا بەسىنشى ورىن الدى. 2018-جىلى التىنشى ورىنعا يە بولدى. ال 2022-جىلى بەيجىڭدە وتكەن وليمپيادادا 500 مەتر قاشىقتا ءتورتىنشى بولىپ، جۇلدەگە ءبىر قادام جەتپەي قالدى.
ابزال اجىعاليەۆ - ازيا ويىندارىنىڭ بىرنەشە دۇركىن جۇلدەگەرى. ول 2025-جىلعى ازيا ويىندارىندا ەرلەر ەستافەتاسىندا التىن مەدال جەڭىپ الدى. ال 2016-جىلى وتكەن الەم كۋبوگى اياسىندا 500 مەتر قاشىقتا توپ جاردى.
ول - شورت-ترەكتەن قازاقستاننىڭ بىرنەشە دۇركىن چەمپيونى. 2018 جانە 2022-جىلدارى وليمپيادا ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا قازاقستان قۇراماسىنىڭ تۋىن الىپ شىقتى.