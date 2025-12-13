اپتانىڭ كينوپرەمەرالارى: قازاقستان كينوتەاترلارىنان نە كورۋگە بولادى
استانا. KAZINFORM - بۇل اپتا كورەرمەندەردى قىزىقتى پرەمەرالارمەن قۋانتتى. الداعى كۇندەرى قانداي فيلمدەر كورۋگە تۇرارلىق ەكەنىن ءبىلۋ ءۇشىن Kazinform ءتىلشىسىنىڭ ماتەريالىن وقىڭىز.
رۋىڭ كىم؟
2 كۇن بۇرىن پروكاتقا شىققان كومەديا - وتباسىڭىزبەن دەمالۋعا تاپتىرماس تاڭداۋ. 85 مينۋتقا سوزىلاتىن فيلمنىڭ رەجيسسەرى - اسەت جۇماقان.
ءبىز اتا-بابامىز تۋرالى قانشالىقتى تەرەڭ بىلەمىز؟ Tiger Films ستۋدياسىنىڭ جاڭا كومەدياسىندا كەيىپكەرلەر وسى سۇراقتىڭ جاۋابىن ىزدەپ، جەتى اتاسىن تۇگەندەۋگە كىرىسەدى. ولار وزدەرىنىڭ قاي رۋدان ەكەنىن انىقتاۋعا بەل بۋادى. ويتكەنى ءار رۋ - عاسىرلار بويى قالىپتاسقان تاريح، ماقتانىش جانە كەيدە «ەڭ تەكتى بولۋعا» دەگەن جاسىرىن باسەكە. بولاشاق قۇدالارمەن كەزدەسەر الدىندا باستى كەيىپكەرلەر وزدەرىنىڭ شىققان تەگى تۋرالى تۇسىنىكتەرى دۇرىس پا، جوق پا - سونى انىقتاۋعا تىرىسادى. ناقتى جاۋاپ الۋ ءۇشىن ولار گەنەتيك ماماندارعا جۇگىنەدى. ال گەنەتيكالىق زەرتتەۋ ولاردى كۇتپەگەن، قىزىق ءارى كۇلكىلى جاعدايلارعا اكەلەدى. وسىنىڭ ءبارىن قىزىقتى دا وي سالاتىن «رۋىڭ كىم؟» كومەدياسىنان كورە الاسىزدار!
تىنىش ءتۇن، ءولىم ءتۇنى
11-جەلتوقساننان باستاپ كورەرمەن نازارىنا ۇسىنىلعان امەريكالىق حوررور جانرىنداعى فيلم. رەجيسسەرى - مايك پي نەلسون.
ءبىر كەزدەرى بيلليدىڭ اتا-اناسىن سانتا- كلاۋس كەيپىندە جاسىرىنعان ادام اياۋسىز ءولتىرىپ كەتكەن ەدى. جىلدار وتكەن سوڭ بيلليدىڭ ءوزى وسى كەيىپكە ەنىپ، مەرەكەدە قىرعىن شىعارىپ، كىنالىلەردى جازالاۋدى جوسپارلايدى. ەندى سانتانىڭ كوستيۋمى جاي قىزىل تۇسكە ەمەس، قانعا بويالادى. ال وعان باعىنبايتىنداردىڭ ءبارىن ناعىز قورقىنىشتى جاڭا جىل كۇتىپ تۇر.
عاجايىپتار مۇحيتى
قىتايلىق رەجيسسەر تيان سياوپەن ۇسىنعان فانتاستيكالىق بۇل مۋلتفيلم دە بەيسەنبى كۇنى پروكاتقا شىقتى. 112 مينۋتقا ۇلاساتىن تاڭعاجايىپ تۋىندى بالاڭىزعا ۇنارى انىق.
شەنسيۋ اناسىن قاتتى ساعىنادى، ءبىراق اكەسى مەن وگەي اناسى ونىڭ جاعدايىنا ءمان بەرمەيدى - ولاردىڭ بار نازارى كىشى بالالارىندا. قىزدىڭ تۋعان كۇنىندە وتباسى تەڭىز كرۋيزىنە شىعادى، الايدا اتا- اناسى ءشەنسيۋدى ەمەس، كىشى ۇلدارىن قۇتتىقتايدى. كەشكە داۋىل سوعىپ، شەنسيۋ تەڭىزگە قۇلاپ كەتەدى. سول جەردە ول الىپ كوزدى جۇمباق جاراتىلىسپەن كەزدەسەدى. ول ءوزىن اناسىنا جەتكىزەدى دەپ سەنەدى. وسىلايشا شەنسيۋ سيقىرلى الەمگە جانە «تەرەڭ تەڭىز» اتتى قالقىمالى مەيرامحاناعا تاپ بولادى. مەيرامحانانى قۇتقارۋ ءۇشىن شەنسيۋ باس اسپاز نانحەمەن كەلىسىم جاسايدى: مەيرامحانا بەس جۇلدىز العانعا دەيىن ول اسحانادا جۇمىس ىستەيدى، ال نانحە سول جاراتىلىستى بوساتۋعا ۋادە بەرەدى.
ستيچ- حەد. قۇبىجىقتار قورعاۋشىسى
ۇلى بريتانيا، فرانتسيا، گەرمانيا، ليۋكسەمبۋرگتە تاسپالانعان مۋلتفيلمنىڭ رەجيسسەرى - ستيۆ حادسون.
بالاڭىز قيالىنا ەرىك بەرىپ، كۇلىپ قايتسىن دەسەڭىز، 1 ساعات 32 مينۋتقا كينوتەاترعا جىبەرىڭىز.
وقيعا ەسكى قامال مۇناراسىندا ءوربيدى. وندا ەسى اۋىسقان پروفەسسور ءتۇرلى قۇبىجىقتاردى جاساپ شىعارادى، ءبىراق تەز جالىعىپ، ولاردى قاراۋسىز قالدىرادى. قامقورلىقتى مەيىرىمدى ستيچ- حەد ءوز موينىنا الىپ، ءار قۇبىجىققا باقىتتى ءومىر سىيلاۋعا تىرىسادى. ءبىراق ولاردىڭ تىنىشتىعى ۇزاققا سوزىلمايدى. قامالعا زۇلىم كوشپەلى سيرك ديرەكتورىنىڭ نازارى اۋادى. ەندى كىشكەنتاي قۇبىجىقتار بىرىگىپ، دوستىق پەن باتىلدىق تانىتا الاتىنىن دالەلدەۋگە تۋرا كەلەدى.
ءۇش مىسىق. ۋاقىت ساياحاتى
بالاڭىزدىڭ 1 ساعات 6 مينۋتىن الاتىن تاعى ءبىر قىزىقتى انيماتسيالىق فيلم ۇسىنامىز. رەسەيلىك رەجيسسەر دميتري ۆىسوتسكي ۇسىناتىن «ءۇش مىسىق. ۋاقىت ساياحاتى» مۋلتفيلمى بالاڭىزعا ۇنارى انىق.
مىسىقتار وتباسى اتا- اناسىنىڭ تانىسقانىنا 10 جىل تولۋىن اتاپ وتپەك. دايىندىق ۇستىندە ولار اجەسى يزولداعا عىلىمي ورتالىقتان ارنايى سىيلىق الۋعا بارادى. سول جەردە وتباسى ەسكى ديۆانعا كەزىگىپ، ونىڭ ۋاقىت ماشيناسى ەكەنىن بايقايدى. وسى ساتتەن باستاپ ولار كۇتپەگەن ءارى قىزىققا تولى ۋاقىت ساياحاتىنا اتتانادى.
اقشا اڭشىسى
ال وزىڭىزگە تريللەر جانرىنداعى ويلانارلىق فيلم ىزدەپ جۇرسەڭىز، گەرمان ياۋدىڭ «اقشا اڭشىسىن» كورىڭىز. قىتايدا تۇسىرىلگەن تۋىندىنىڭ ۇزاقتىعى - 1 ساعات 50 مينۋت.
قارجى فاكۋلتەتىنىڭ ستۋدەنتى گاو حان - امبيتسياسى جوعارى، بىلىمىنە سەنىمدى جاس. ول ەكونوميكالىق الەمدى جاقسارتۋدى ارماندايدى. ال وعان دوسى چۋ فەننىڭ وتباسى كومەكتەسىپ، ءىرى بانكتە تاعىلىمدامادان ءوتۋ مۇمكىندىگىن بەرەدى. وندا گاو حان بەدەلدى ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ تۇلەكتەرىمەن جانە ىقپالدى بايلانىستارى بار ادامدارمەن قاتار جۇمىس ىستەيدى. الايدا ونى الدا ماڭىزدى كاسىبي سىناقتار كۇتىپ تۇر. ەندى گاو حان قارجى سالاسىنداعى جاسىرىن قاۋىپتەرگە توتەپ بەرە الاتىنىن دالەلدەۋى كەرەك.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا ماڭعىستاۋدا دجەكي چاننىڭ قاتىسۋىمەن فيلم تۇسىرىلەدى.