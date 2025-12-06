اپتانىڭ كينوپرەمەرالارى: قازاقستان كينوتەاترلارىنان نە كورۋگە بولادى
استانا. KAZINFORM - جاڭا كينو اپتالىعىنىڭ باستالۋىمەن كورەرمەندەردى قىزىقتى پرەمەرالار جيناعى كۇتىپ تۇر. الداعى كۇندەرى قانداي فيلمدەر كورۋگە تۇرارلىق ەكەنىن ءبىلۋ ءۇشىن Kazinform ءتىلشىسىنىڭ ماتەريالىن وقي الاسىز.
«فرەدديمەن بەس ءتۇن 2»
فرەددي فازبەردىڭ پيتستسەرياسىنداعى قورقىنىشتى وقيعالاردان كەيىن ءبىر جىل ءوتتى، جانە بولعان وقيعا تۋرالى قاۋەسەتتەر جەرگىلىكتى اڭىزعا اينالدى. اڭىز تانىمال بولعانى سونشالىق، قالادا وقيعالاردى ەسكە الۋ ءۇشىن فەستيۆال وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
«ءول، ماحابباتىم»
باستى رولدەردە - روبەرت پاتتينسون مەن دجەننيفەر لوۋرەنس.
جاس جۇبايلار گرەيس پەن دجەكسوننىڭ ءومىرى بالالارى دۇنيەگە كەلگەننەن كەيىن جانە مونتانا تاۋلارىنداعى شالعاي ۇيگە كوشكەننەن كەيىن كۇرت وزگەرەدى. گرەيس پسيحوزعا ۇلاسقان ەكزيستەنتسيالدى داعدارىسقا تاپ بولدى.
«جويۋ ءادىسى»
وڭتۇستىككورەيالىق رەجيسسەر پاك چان- ۋكتىڭ جاڭا فيلمى - دراما مەن كومەدياعا تولى تريللەر. باستى ءرولدى «كالمار ويىنى» فيلمىندەگى رولىمەن تانىمال لي بەن-حون سومدادى.
قاعاز ونەركاسىبىندە شيرەك عاسىر جۇمىس ىستەگەن يۋ مان سۋ جوعارى بىلىكتى مامانعا اينالدى. ول اكەسىنىڭ قالا سىرتىنداعى ءۇيىن ساتىپ الىپ، جوندەدى جانە ءوزىن وتباسى باقىتتى جانە تابىستى ادام دەپ سانايدى، سوندىقتان كەنەتتەن جۇمىستان شىعارىلۋى قاتتى سوققى بولدى. سالاداعى داعدارىسقا بايلانىستى ءوز ماماندىعى بويىنشا جۇمىس تابا الماعان مان سۋ بىرنەشە ايدان كەيىن ۇيىنەن ايىرىلۋ قاۋپىنە تاپ بولىپ، ۇمىتسىزدىككە بوي الدىرىپ، ارمانداعان فيرماسىنداعى لاۋازىمعا باسەكەلەستەرىن - جۇمىسسىز، جاقسى دايىندالعان تۇيىندەمەلەرى بار كەدەي جانداردى فيزيكالىق تۇردە جويىپ جىبەرۋدى شەشەدى.
«تىشقاندار ابىگەرى»
تاتۋ-ءتاتتى تىشقاندار وتباسى قالا سىرتىنداعى ۇلكەن ۇيلەرىندە روجدەستۆو مەرەكەسىن اسىعا كۇتىپ وتىر. كەنەتتەن ۇيىنە شاقىرىلماعان قوناقتار - ادامدار باسىپ كىرەدى! قۇيرىقتىلار ءوز ورىندارىنان نەمەسە ۇيدەن باس تارتۋعا دايىن ەمەس. ولار ەكى اياقتى باسقىنشىلاردى قۋىپ جىبەرۋگە بەل بۋعان! سونىمەن، ءۇيدىڭ ناعىز يەسى كىم؟
«ەلف جانە ۇرلانعان روجدەستۆو»
ەلف يو- يو بالا كەزىنەن باستاپ سانتانىڭ سىيلىق فابريكاسىندا جۇمىس ىستەۋدى ارمانداعان. ءبىراق ارمانىن جۇزەگە اسىرعاننان كەيىن، ول فابريكانىڭ تولىعىمەن اۆتوماتتاندىرىلعانىن، روجدەستۆو رۋحىنىڭ جوعالىپ كەتكەنىن جانە سانتانىڭ ءوزى زەينەتكە شىعىپ، ءبىر جەردە جاسىرىنىپ جۇرگەنىن انىقتايدى. جاۋىز كيبەر سكرۋدج زاۋىتتىڭ قاۋىپسىزدىك جۇيەسىن بۇزىپ، سانتانى جويىپ جىبەرەمىن دەپ قورقىتقاندا، باتىل ەلف دوستار توبىن جيناپ، ونى ىزدەۋگە شىعادى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا