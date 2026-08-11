اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەككە مۇقتاجداردى جاساندى ينتەللەكت انىقتايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكت الەۋمەتتىك تولەمدەردى تاعايىنداۋ، اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەكتى راسىمدەۋ جانە مۇگەدەكتىك توبىن بەلگىلەۋ پروتسەستەرىنە كەڭىنەن ەنگىزىلىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا ايتتى.
ءمينيستردىڭ سوزىنشە، بۇگىندە ج ي اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك تاعايىنداۋ كەزىندە ءوتىنىش بەرۋشىلەردىڭ تۇرعىن ءۇي-تۇرمىستىق جاعدايىن باعالاۋعا كومەكتەسەدى.
- جۇيە ازاماتتار ۇسىنعان فوتو جانە بەينەماتەريالدارىن تالداپ، ولاردىڭ اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەككە مۇقتاج نەمەسە مۇقتاج ەمەستىگى تۋرالى ۇسىنىمدار ازىرلەيدى. بۇل وڭىرلىك ۋچاسكەلىك كوميسسيالاردىڭ جۇمىسىن ەداۋىر جەڭىلدەتىپ، شەشىم قابىلداۋ كەزىندەگى سۋبەكتيۆتى فاكتورلاردى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى اسقاربەك ەرتايەۆ.
سونداي-اق ج ي مۇگەدەكتىك توبىن بەلگىلەۋ پروتسەسىندە دە قولدانىلادى. جۇيە ازاماتتاردىڭ مەديتسينالىق دەرەكتەرىن، سونىڭ ىشىندە انامنەزدەرى مەن دياگنوزدارىن تالداپ، مەديتسينالىق-الەۋمەتتىك ساراپتامانىڭ تاۋەلسىز قاتىسۋشىسى رەتىندە شەشىم جوباسىن ازىرلەيدى.
ەڭبەك ءمينيسترىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل ءتاسىل مۇگەدەكتىك توبىن انىقتاۋدا ادىلدىكتى ارتتىرىپ، ەلىمىز بويىنشا ءبىرىڭعاي تاجىريبە قالىپتاستىرۋعا جانە ادام فاكتورىنىڭ ىقپالىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇدان بولەك، كورسەتىلەتىن مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى اۆتوماتتى تۇردە تاعايىنداۋ جۇيەسى دە ىسكە قوسىلعان. بۇل جاعدايدا جۇيە تولەم الۋشىنى وزدىگىنەن انىقتاپ، قاجەتتى مالىمەتتەردى تەكسەرەدى جانە اۋداندىق نەمەسە وبلىستىق دەڭگەيلەردەگى قوسىمشا كەلىسۋ راسىمدەرىنسىز تولەمدى تاعايىندايدى.
- بۇل وبەكتيۆتىلىكتى قامتاماسىز ەتەدى. قولمەن وڭدەلەتىن جۇمىستاردى ازايتادى. كەيبىر مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى كورسەتۋ مەرزىمى ەكى كۇننەن 10 مينۋتقا دەيىن قىسقاردى، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
اسقاربەك ەرتايەۆتىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىنگى كۇنگە دەيىن جاڭا جۇيە اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك كورسەتۋ بويىنشا 99 مىڭ ءوتىنىشتى، ال مۇگەدەكتىكتى بەلگىلەۋ بويىنشا 151 مىڭ ءوتىنىشتى وڭدەگەن.
سونىمەن قاتار بيىلعى شىلدە ايىنان باستاپ 12 مىڭ جاردەماقى اۆتوماتتى تۇردە تاعايىندالعان.
بۇعان دەيىن اسقاربەك ەرتايەۆ ەندى قازاقستاندىقتار جۇمىس ىزدەمەيتىنىن، جۇمىس ادامدى ءوزى ىزدەپ تاباتىنىن ايتقان ەدى.