اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەكتى قالاي الۋعا بولادى؟
استانا. قازاقپارات – 1-قازانداعى جاعداي بويىنشا 274 مىڭنان اسا ادامعا اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك كورسەتىلدى.
ا ا ك- ءتىڭ نەگىزگى ماقساتى - اقشالاي قولداۋ جانە وتباسىنىڭ ەڭبەككە قابىلەتتى مۇشەلەرىن جۇمىسپەن قامتۋ ارقىلى وتباسىن قيىن جاعدايدان شىعارۋ.
ا ا ك مىنالاردى كوزدەيدى:
تابىسى كەدەيلىك شەگىنەن اسپايتىن ازاماتتارعا توقسان سايىن الەۋمەتتىك كومەك تاعايىنداۋ؛
تابىسى از وتباسىلارداعى 1 جاس پەن 6 جاس ارالىعىنداعى ءار بالاعا 1,5 ا ە ك مولشەرىندە اي سايىنعى قوسىمشا تولەم بەرۋ؛
جۇمىسقا ورنالاستىرۋ، ءوز ءىسىن اشۋعا نيەتتى وتباسىلارعا گرانتتار بەرۋ، بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ كۋرستارىنا جىبەرۋ (قاجەت بولعان جاعدايدا).
ازاماتتار ا ا ك تاعايىنداۋعا ءوتىنىشتى تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا مانساپ ورتالىعىندا، اۋىل وكرۋگىنىڭ اكىمىنە، سونداي-اق، ەلەكترون ۇكىمەت پورتالى (egov.kz) ارقىلى بەرە الادى.