اتا زاڭ جاڭا قوعامدىق ادەپتىڭ نەگىزىن قالىپتاستىرادى - قارين
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين جاڭا كونستيتۋتسيانى قابىلداۋ جاڭا، زاماناۋي ءارى سەرپىندى مەملەكەتتىك- ساياسي مودەلگە كوشكەنىمىزدى بىلدىرەدى دەگەن پىكىر ايتتى.
الايدا، اتا زاڭدى قابىلداۋ - العاشقى كەزەڭ عانا. مەملەكەت باسشىسى ايتقانداي، الدىمىزدا زاڭنامالىق بازانى ۇيلەسىمدى ەتۋ بويىنشا اۋقىمدى جۇمىس كۇتىپ تۇر، - دەپ جازدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.
ول جاڭادان 5 كونستيتۋتسيالىق زاڭدى جانە شامامەن 60 كودەكس پەن زاڭدى قابىلداۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.
- العاشقى كەزەڭنىڭ وزىندە جاڭادان 5 كونستيتۋتسيالىق زاڭدى جانە شامامەن 60 كودەكس پەن زاڭدى قابىلداۋ قاجەت. ودان كەيىن قۇرىلتاي جانە قازاقستان حالىق كەڭەسى سەكىلدى جاڭا ينستيتۋتتاردى قالىپتاستىرۋ مىندەتى تۇر.
ءۇشىنشى، ەڭ باستى مىندەت - جاڭا كونستيتۋتسيالىق قاعيداتتار مەن قۇندىلىقتاردى قوعامدىق سانادا ورنىقتىرۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزۋ. بۇل دەگەنىمىز، ەڭ الدىمەن، تاۋەلسىزدىك جانە ەگەمەندىك، ادىلەتتى قازاقستان يدەياسى، زاڭ جانە ءتارتىپ قاعيداتتارى، بىرلىك جانە ىنتىماق، ۇلتارالىق جانە كونفەسسياارالىق كەلىسىم، ادامي كاپيتالدى دامىتۋ، مادەنيەت، ءبىلىم، عىلىم جانە يننوۆاتسيا قۇندىلىقتارى، ەڭبەكقورلىق، پروگرەسس، تابيعاتقا دەگەن قامقورلىق.
وسىلايشا، اتا زاڭنىڭ قابىلدانۋىمەن كونستيتۋتسيالىق، ينستيتۋتسيونالدىق جانە يدەولوگيالىق دەڭگەيلەردە جاڭا قوعامدىق ادەپتىڭ ءبىرتۇتاس ماعىنالىق نەگىزى قالىپتاسادى، - دەدى قارين.
ايتا كەتەلىك قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىنىڭ ءماتىنى جاريالانعان ەدى.