اپتاپ ىستىقتا سۋدى شامادان تىس ءىشۋ - قاۋىپتى: ماماندار ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. قازاقپارات - جاز مەزگىلىندە اۋا تەمپەراتۋراسى كوتەرىلگەن سايىن اعزانىڭ سۇيىقتىققا دەگەن قاجەتتىلىگى ارتادى. سوندىقتان كوپشىلىك ىستىق كۇندەرى سۋدى بارىنشا كوپ ىشۋگە تىرىسادى.
الايدا ماماندار سۋدى شامادان تىس تۇتىنۋدىڭ دا دەنساۋلىققا كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى.
نەلىكتەن سۋدى كوپ ءىشۋ قاۋىپتى؟
دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، قىسقا ۋاقىت ىشىندە شامادان تىس سۋ ءىشۋ اعزاداعى سۋ مەن تۇز تەڭگەرىمىن بۇزادى. سونىڭ سالدارىنان قانداعى ناتري دەڭگەيى تومەندەپ، گيپوناتريەميا دەپ اتالاتىن قاۋىپتى جاعداي تۋىنداۋى مۇمكىن.
ناتري - جۇيكە جۇيەسى مەن بۇلشىقەتتەردىڭ قالىپتى جۇمىس ىستەۋى ءۇشىن قاجەت ماڭىزدى مينەرال. ونىڭ مولشەرى ازايعاندا جاسۋشالارعا ارتىق سۇيىقتىق جينالىپ، اعزانىڭ قالىپتى قىزمەتى بۇزىلادى.
قانداي بەلگىلەرگە ءمان بەرۋ كەرەك؟
سۋدى شامادان تىس تۇتىنۋدىڭ العاشقى بەلگىلەرى مىنالار بولۋى مۇمكىن:
باس اۋرۋى؛
جۇرەك اينۋ؛
السىزدىك؛
باس اينالۋ؛
اياق-قولدىڭ تارتىلۋى؛
سانانىڭ شاتاسۋى.
اۋىر جاعدايدا ەستەن تانۋ، ءتىپتى مي ءىسىنۋى سياقتى ومىرگە قاۋىپ توندىرەتىن اسقىنۋلار دا بولۋى ىقتيمال.
كۇنىنە قانشا سۋ ءىشۋ كەرەك؟
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بارلىق ادامعا بىردەي سايكەس كەلەتىن ناقتى سۋ مولشەرى جوق. قاجەتتى كولەم ءار ادامنىڭ:
جاسىنا؛
دەنە سالماعىنا؛
دەنساۋلىق جاعدايىنا؛
فيزيكالىق بەلسەندىلىگىنە؛
اۋا رايىنا بايلانىستى وزگەرەدى.
سوندىقتان بەلگىلى ءبىر ليتر مولشەرىن مىندەتتى تۇردە ورىنداۋعا تىرىسقاننان گورى، اعزانىڭ سۇرانىسىنا نازار اۋدارعان دۇرىس.
سۋدى قالاي دۇرىس ىشكەن ءجون؟
دارىگەرلەر مىناداي كەڭەس بەرەدى:
سۋدى كۇنى بويى از-ازدان ىشكەن ءجون؛
قاتتى شولدەگەنشە كۇتپەگەن دۇرىس؛
تازا اۋىز سۋعا باسىمدىق بەرۋ قاجەت؛
ءتاتتى گازدالعان سۋسىندار مەن الكوگولدەن باس تارتقان ءجون، ويتكەنى ولار اعزانىڭ سۋسىزدانۋىن كۇشەيتۋى مۇمكىن.
اپتاپ ىستىقتان قالاي قورعانۋعا بولادى؟
ىستىق كۇندەرى تەك جەتكىلىكتى سۋ ءىشۋ جەتكىلىكسىز. ماماندار:
كۇننىڭ ەڭ ىستىق ۋاقىتىندا سىرتتا ۇزاق جۇرمەۋگە؛
جەڭىل ءارى اشىق ءتۇستى كيىم كيۋگە؛
باس كيىم تاعۋعا؛
كولەڭكەدە نەمەسە سالقىن جەردە جيى بولۋعا؛
اۋىر دەنە ەڭبەگىن ۋاقىتشا شەكتەۋگە كەڭەس بەرەدى.
دارىگەرگە قاشان قارالۋ كەرەك؟
ەگەر اپتاپ ىستىق كەزىندە نەمەسە سۋدى شامادان تىس ىشكەننەن كەيىن باس قاتتى اينالۋ، جۇرەك اينۋ، قۇسۋ، سانانىڭ شاتاسۋى نەمەسە ەستەن تانۋ بايقالسا، دەرەۋ مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنگەن ءجون.
ماماندار جاز مەزگىلىندە اعزانى سۋسىز قالدىرماۋ ماڭىزدى ەكەنىن، ءبىراق سۋدى دا مولشەرمەن تۇتىنۋ قاجەت ەكەنىن ايتادى. ەڭ دۇرىس ءتاسىل - سۇيىقتىقتى كۇنى بويى بىركەلكى ءىشىپ، اعزانىڭ قاجەتتىلىگىنە ساي ارەكەت ەتۋ.