اپتاپ ىستىقتا كولىككە قانداي قاۋىپ تونەدى؟ ماماندار كەڭەس بەردى
استانا. KAZINFORM - جاز - دەمالىس پەن ساياحات ماۋسىمى. الايدا اپتاپ ىستىق ادامدارعا عانا ەمەس، كولىكتەرگە دە اسەر ەتەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى كوتەرىلگەن سايىن قوزعالتقىشقا، اككۋمۋلياتورعا جانە باسقا دا ماڭىزدى جۇيەلەرگە قوسىمشا جۇكتەمە تۇسەدى.
سوندىقتان ماماندار كولىكتىڭ تەحنيكالىق جاعدايىن الدىن الا تەكسەرىپ الۋعا كەڭەس بەرەدى.
تەجەگىش جۇيەسى قاۋىپسىزدىككە تىكەلەي اسەر ەتەدى
جازدا ەرەكشە نازار اۋدارۋدى قاجەت ەتەتىن جۇيەنىڭ ءبىرى - تەجەگىش جۇيەسى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ۋاقىتىندا اۋىستىرىلماعان تەجەگىش سۇيىقتىعى جوعارى تەمپەراتۋرانىڭ اسەرىنەن قايناپ كەتەدى. سونىڭ سالدارىنان تەجەگىش جۇيەسىنىڭ جۇمىسى ناشارلاپ، كولىكتى ۋاقىتىندا توقتاتۋ قيىندايدى.
جاڭا تەجەگىش سۇيىقتىعى شامامەن 230 گرادۋس تەمپەراتۋراعا دەيىن توزسە، ۋاقىت وتە كەلە ونىڭ قۇرامىنا ىلعال جينالىپ، قايناۋ تەمپەراتۋراسى ايتارلىقتاي تومەندەيدى. سوندىقتان ۇزاق ساپار الدىندا نەمەسە وتە ىستىق ايماققا بارۋدى جوسپارلاساڭىز، تەجەگىش سۇيىقتىعىن اۋىستىرعان دۇرىس.
اككۋمۋلياتور قىستا عانا ەمەس، جازدا دا ىستەن شىعۋى مۇمكىن
كوپشىلىك اككۋمۋلياتورعا ەڭ كوپ زياندى اياز كەلتىرەدى دەپ ويلايدى. الايدا اپتاپ ىستىق تا ونىڭ جۇمىسىنا كەرى اسەر ەتەدى.
اۋا تەمپەراتۋراسى 40 گرادۋستان اسقاندا اككۋمۋلياتور ىشىندەگى سۇيىقتىق تەزىرەك بۋلانا باستايدى. سونىڭ سالدارىنان ىشكى بولشەكتەر توزىپ، اككۋمۋلياتوردىڭ قىزمەت ەتۋ مەرزىمى قىسقارادى. ءتىپتى قاتتى ىستىقتا كەيبىر باتارەيالار بىرنەشە كۇننىڭ ىشىندە ىستەن شىعۋى مۇمكىن.
سوندىقتان جاز مەزگىلىندە اككۋمۋلياتوردىڭ جاعدايىن تۇراقتى باقىلاپ، ونداعى سۇيىقتىق دەڭگەيىنىڭ تومەندەپ كەتپەۋىن قاداعالاعان ءجون.
قوزعالتقىشقا سالقىنداتۋ جۇيەسى ماڭىزدى
قازىرگى قوزعالتقىشتار جوعارى تەمپەراتۋرادا جۇمىس ىستەۋگە بەيىمدەلگەنىمەن، ولار دا كۇتىمدى قاجەت ەتەدى.
ماماندار ەڭ الدىمەن سالقىنداتقىش سۇيىقتىقتىڭ جاعدايىن تەكسەرۋگە كەڭەس بەرەدى. ۋاقىتىندا اۋىستىرىلماعان سالقىنداتقىش سۇيىقتىق قوزعالتقىشتىڭ قىزىپ كەتۋىنە سەبەپ بولۋى مۇمكىن.
سونىمەن قاتار رادياتوردى ۋاقىتىلى تازالاۋ ماڭىزدى. ويتكەنى ۋاقىت وتە كەلە ونىڭ اراسىنا شاڭ-توزاڭ مەن ۇساق جاندىكتەر جينالىپ، اۋا اينالىمىن ناشارلاتادى. ناتيجەسىندە قوزعالتقىش سالقىنداتۋ جۇيەسىنە ارتىق كۇش تۇسەدى.
اۆتوماتتى بەرىلىس قورابى دا ىستىقتان زارداپ شەگەدى
اپتاپ ىستىق كولىكتىڭ بەرىلىس قورابىنا دا اسەر ەتەدى. اسىرەسە اۆتوماتتى بەرىلىس قورابى قاتتى قىزىپ كەتسە، ونىڭ ىشكى بولشەكتەرى تەزىرەك توزۋى مۇمكىن. بۇل ۋاقىت وتە كەلە كولىكتىڭ جۇمىسىنا اسەر ەتىپ، قوسىمشا شىعىنعا اكەلەدى.
سوندىقتان ماماندار بەرىلىس قورابىنداعى مايدى ۋاقىتىلى تەكسەرىپ، قاجەت بولعان جاعدايدا اۋىستىرىپ وتىرۋعا كەڭەس بەرەدى. مۇنداي قاراپايىم كۇتىم قىمبات جوندەۋ جۇمىستارىنان ساقتاۋعا كومەكتەسەدى.
كونديتسيونەرگە كۇتىم قاجەت
جازدا جۇرگىزۋشىلەر ەڭ جيى پايدالاناتىن جۇيەلەردىڭ ءبىرى - كونديتسيونەر. الايدا ول دا ۋاقىت وتە كەلە بۇرىنعىداي ءتيىمدى جۇمىس ىستەمەۋى مۇمكىن.
مۇنىڭ باستى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى - كونديتسيونەر جۇيەسىندەگى سالقىنداتقىش گازدىڭ ازايۋى. ەگەر كولىك سالونى بۇرىنعىداي تەز سالقىنداماسا، كونديتسيونەر جۇيەسىن تەكسەرتىپ، قاجەت بولعان جاعدايدا گازىن تولىقتىرعان ءجون.
قازىر مۇنداي قىزمەتتەردىڭ كوبى ارنايى جابدىقتىڭ كومەگىمەن جۇرگىزىلەدى. ماماندار جۇيەدەگى گاز مولشەرىن تەكسەرىپ، قاجەت كولەمىن ءدال ەسەپتەپ بەرەدى.
اپتاپ ىستىقتا كولىكتىڭ ىشىندە ۇزاق وتىرماڭىز
ماماندار ىستىق كۇندەرى كولىكتىڭ ىشىندە ۇزاق ۋاقىت وتىرماۋعا كەڭەس بەرەدى. اسىرەسە بالالار مەن ءۇي جانۋارلارىن جابىق كولىكتە قاراۋسىز قالدىرۋ قاۋىپتى.
ءتىپتى كونديتسيونەر قوسىلىپ تۇرعاننىڭ وزىندە قاۋىپ تولىق سەيىلمەيدى. قوزعالتقىش كەنەتتەن ءسونىپ قالسا، سالون ىشىندەگى تەمپەراتۋرا نەبارى 20-30 مينۋتتا 60-70 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلۋى مۇمكىن. مۇنداي جاعداي دەنساۋلىققا ەلەۋلى زيان كەلتىرىپ، ومىرگە قاۋىپ توندىرەدى.
سوندىقتان اپتاپ ىستىقتا كولىكتىڭ تەحنيكالىق جاعدايىنا عانا ەمەس، ءوز قاۋىپسىزدىگىڭىزگە دە ءمان بەرگەن ءجون.