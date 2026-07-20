اپتاپ ىستىقتا ءجيى سۋ ءىشىپ، كوكونىستى كوبىرەك جەگەن دۇرىس - دارىگەر
قىزىلوردا. KAZINFORM - شىلىڭگىر شىلدەنىڭ مي قايناتار ىستىعى كىم-كىمگە دە قيىن بولىپ تۇر.
بۇل كۇندەر، اسىرەسە، نارەستەلەر مەن بالالار، ەگدە جاستاعى ادامدار، جۇكتى ايەلدەر، سونداي-اق جۇرەك-قان تامىرى، تىنىس الۋ جۇيەسىنىڭ اۋرۋى، قانت ديابەتى بار ناۋقاستار ءۇشىن وتە قاۋىپتى.
دارىگەرلەر سوندىقتان ولارعا كۇن شاقىرايىپ تۇرعان كەزدە دالادا جۇرمەۋگە كەڭەس بەرەدى. ساعات 11 مەن 17 ارالىعىندا مۇمكىندىگىنشە كولەڭكەدە نەمەسە سالقىن جەردە بولعان دۇرىس دەپ ەسەپتەيدى.
- اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ شامادان تىس كوتەرىلۋى اعزانىڭ جىلۋ الماسۋ جۇيەسىنە كۇش تۇسىرەدى. سونىڭ سالدارىنان ادام تەز شارشايدى، السىزدىك، باستىڭ اينالۋى مەن اۋرۋى بايقالىپ، جۇرەك قاعىسى جيىلەۋى مۇمكىن. كەيبىر جاعدايدا باسىنان كۇن ءوتىپ، ەستەن تانۋى دا عاجاپ ەمەس. سوندىقتان ىستىق كۇندەرى دەنساۋلىققا ەرەكشە ءمان بەرگەن ابزال. كۇنى بويى جەتكىلىكتى مولشەردە تازا سۋ ءىشىپ، جەڭىل ءارى اشىق ءتۇستى كيىم كيگەن ءجون. باس كيىمدى ۇمىتپاۋ كەرەك. مايلى ءارى قورىتىلۋى قيىن تاعامداردى ازايتىپ، كوكونىس پەن جەمىس-جيدەكتى كوبىرەك تۇتىنۋعا شاقىرامىن،-دەدى قىزىلوردا قالاسىنداعى №3 ەمحانانىڭ دارىگەرى نيلۋفار حاسانوۆا.
مامان كۇن وتكەنىن قالاي بىلۋگە بولاتىنى تۋرالى از-كەم ايتىپ بەردى.
- كۇن وتكەن كەزدە ادامنىڭ دەنە قىزۋى كوتەرىلىپ، باسى قاتتى اۋىرادى. جۇرەگى اينيدى، قۇسادى، السىرەيدى، باسى اينالادى. كەيدە ەسىنەن تانىپ قالۋى مۇمكىن. مۇنداي جاعدايدا ناۋقاستى دەرەۋ كولەڭكەگە نەمەسە سالقىن جەرگە اپارىپ، كيىمىن جەڭىلدەتىپ، سۋ بەرىپ، دەنەسىن سالقىنداتۋ قاجەت. ەگەر جاعدايى جاقسارماسا، مىندەتتى تۇردە جەدەل مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنۋ كەرەك،-دەدى ول.
دارىگەر سوزىلمالى سىرقاتقا شالدىققان جاندارعا دارىگەر تاعايىنداعان ەم-دومدى ۇزبەي قابىلداپ، قان قىسىمى مەن جالپى جاعدايىن باقىلاپ ءجۇرۋ كەرەك ەكەنىن جەتكىزدى. قاجەت بولعان جاعدايدا ەمدەۋشى دارىگەردىڭ كەڭەسىنە جۇگىنگەن دۇرىس. اپتاپ ىستىقتىڭ بەتى قايتقانشا اعزاعا ارتىق كۇش تۇسىرەتىن جۇمىستارعا جولاماۋعا كەڭەس بەردى.
- قاۋىپتىڭ الدىن الۋ اركىمنىڭ ءوز قولىندا. ءاربىر ادام دەنساۋلىعىنا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراپ، قاراپايىم ساقتىق شارالارىن ساقتاسا، جاز مەزگىلىن قاۋىپسىز ءارى جايلى وتكىزە الادى. وزدەرىڭىزدى عانا ەمەس، جاقىندارىڭىزدى، اسىرەسە، بالالار مەن قارتتاردى نازاردان تىس قالدىرماڭىزدار،-دەدى نيلۋفار حاسانوۆا.
بۇعان دەيىن قازگيدرومەت مالىمدەگەندەي، قىزىلوردا وبلىسىندا جاۋىن-شاشىنسىز ءارى قاتتى ىستىق اۋا رايى 18-19شىلدەگە دەيىن جالعاسادى.