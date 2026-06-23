اپتاپ ىستىقتان ءۇش ادام كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - فرانسيادا بۇرىن-سوڭدى بولماعان اپتاپ ىستىق سالدارىنان ءۇش ادام قايتىس بولدى. ەلدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى 40 گرادۋستان اسىپ، بيلىك اپتاپ ىستىقتىڭ تاعى بىرنەشە كۇنگە سوزىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى Euronews.
كوز جۇمعانداردىڭ جاسى 80 بەن 95 ارالىعىنداعى ەكى ەر ادام مەن ءبىر ايەل. ولار جەكسەنبى كۇنى فرانسيانىڭ وڭتۇستىك- باتىسىنداعى بوردو ماڭىنداعى ۇيلەرىندە كوز جۇمدى. ءولىم جاعدايلارى سەنون، سەن-مەدار-ان-جال جانە سەن-جان-د’يلاك كوممۋنالارىندا تىركەلدى. وسى كەزەڭدە فرانسيانىڭ كوپتەگەن اۋماعىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 36 گرادۋستان اسىپ، كەيبىر ەلدى مەكەندەردە 40 گرادۋستان جوعارى بولدى.
مەملەكەت وكىلى سوفي بروكانىڭ ايتۋىنشا، توتەنشە جاعدايلار قىزمەتى اتالعان ءولىم جاعدايلارىن الدىن الا اپتاپ ىستىقپەن بايلانىستىرىپ وتىر. قازىرگى ىستىق تولقىنى اۋقىمى جاعىنان ەۋروپا تاريحىنداعى ەڭ جويقىن كەزەڭدەردىڭ ءبىرى بولعان 2003 -جىلعى تامىزداعى اپتاپپەن سالىستىرىلۋدا.
فرانسيانىڭ ۇلتتىق مەتەورولوگيالىق قىزمەتى Météo-France انومالدى ىستىقتىڭ اپتا بويى ساقتالاتىنىن ەسكەرتتى. دۇيسەنبى مەن سەيسەنبى كۇندەرى ەلدىڭ كوپتەگەن وڭىرلەرىندە «ەرەكشە جوعارى» تەمپەراتۋرا كۇتىلۋدە، ال كەيبىر اۋدانداردا اۋا تەمپەراتۋراسى قايتادان 40 گرادۋستان اسۋى مۇمكىن.
فرانسيانىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى تۇرعىنداردى سۋدى ءجيى ىشۋگە، الكوگولدەن باس تارتۋعا، ءۇي- جايلاردى سالقىن ۇستاۋعا جانە كۇننىڭ ەڭ ىستىق ۋاقىتىندا دەنە جۇكتەمەسىن شەكتەۋگە شاقىردى.
اسىرەسە قارت ادامدارعا كۇنىنە بىرنەشە ساعات سالقىن نەمەسە كونديتسيونەرى بار بولمەدە بولۋ، دەنەنى دىمقىل سۇلگىمەن نەمەسە سۋ بۇركۋ ارقىلى سالقىنداتۋ جانە مينەرالدىق تەپە- تەڭدىكتى ساقتاۋ ءۇشىن از مولشەردە، ءبىراق ءجيى تاماقتانۋ ۇسىنىلدى.
مينيسترلىك سونداي-اق كورشىلەر مەن تۋىستاردى ەگدە جاستاعى جانە جالعىز تۇراتىن ادامدارمەن تۇراقتى بايلانىستا بولۋعا شاقىرىپ، اپتاپ ىستىق كەزىندە كۇندەلىكتى قوڭىراۋ نەمەسە قىسقا ساپاردىڭ ادامنىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
18-ماۋسىمنان باستاپ ەلدە تۇرعىندارعا ەكسترەمالدى ىستىقپەن كۇرەسۋگە كومەكتەسۋ ماقساتىندا ارنايى اقپاراتتىق «جەدەل جەلى» جۇمىس ىستەپ كەلەدى.
انومالدى ىستىق يسپانيا، ۇلى بريتانيا، بەلگيا، نيدەرلاند، يتاليا، شۆەيتساريا جانە گەرمانيا ەلدەرىندە دە قاتتى سەزىلىپ وتىر.
ايتا كەتەلىك فرانسيانىڭ 49 ايماعىندا اپتاپ ىستىققا بايلانىستى ەڭ جوعارى قاۋىپ دەڭگەيى ەنگىزىلگەن ەدى.