اپتاپ ىستىقتا اۋىر جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا 10-شىلدە مەن 10-تامىز ارالىعىندا ءىرى گاباريتتى جانە اۋىر سالماقتى جۇكتەردى تاسىمالداۋعا باقىلاۋدى كۇشەيتۋگە، سونداي-اق اۆتوموبيل جولدارىنىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا «نازار اۋدارىڭىز! اۋىر سالماقتى كولىك!» پروفيلاكتيكالىق اكسياسى ءوتىپ جاتىر.
سونىمەن قاتار ەلىمىزدە جول توسەمىنىڭ جوعارى تەمپەراتۋرا اسەرىنەن ءبۇلىنۋىنىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا جۇك اۆتوكولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ قوياتىن ماۋسىمدىق تەمپەراتۋرالىق رەجيم قولدانىلادى.
ق ر كولىك مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، تەمپەراتۋرالىق شەكتەۋلەر اۋا تەمپەراتۋراسى 25+ گرادۋستان جوعارى بولعان كەزدە ەنگىزىلەدى جانە جۇك كولىكتەرىنىڭ جەكەلەگەن ساناتتارىنا قولدانىلادى.
بۇل رەتتە حالىقارالىق جانە جولاۋشىلار تاسىمالىن جۇزەگە اسىراتىن كولىك قۇرالدارىنا، تەز بۇزىلاتىن، قاۋىپتى جانە گۋمانيتارلىق جۇكتەردى تاسىمالدايتىن كولىكتەرگە، سونداي-اق توتەنشە جاعدايلاردىڭ سالدارىن جويۋعا، جول جۇمىستارىن جۇرگىزۋگە جانە اسكەري تاسىمالدارعا تارتىلعان اۆتوكولىكتەرگە اتالعان شەكتەۋلەر قولدانىلمايدى.
سالماقتىق-گاباريتتىك پارامەترلەردىڭ ساقتالۋىن جانە تەمپەراتۋرالىق رەجيم تالاپتارىنىڭ ورىندالۋىن كولىكتىك باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ اۋماقتىق ورگاندارى قامتاماسىز ەتەدى.
- وتكىزىلىپ جاتقان ءىس-شارالار اياسىندا 500 دەن استام اۋىر سالماقتى اۆتوكولىك قۇرالى تەكسەرىلدى. ناتيجەسىندە كولىك زاڭناماسىنىڭ 281 بۇزۋشىلىعى، ونىڭ ىشىندە 116 ارتىق جۇك تيەۋ دەرەگى انىقتالدى. سونىمەن قاتار ماۋسىمدىق تەمپەراتۋرالىق رەجيم تالاپتارىن ساقتاماۋىنا بايلانىستى 302 جۇك اۆتوكولىگىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى. انىقتالعان بارلىق قۇقىقبۇزۋشىلىقتار بويىنشا تاسىمالداۋشىلار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى زاڭناماسىنا سايكەس اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى كولىك مينيسترلىگى تاسىمالداۋشىلاردى قولدانىستاعى ماۋسىمدىق شەكتەۋلەردى ەسكەرە وتىرىپ، مارشرۋتتارى مەن قوزعالىس كەستەسىن الدىن الا جوسپارلاۋعا شاقىرادى.