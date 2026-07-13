KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اپتاپ ىستىققا بايلانىستى قاراقالپاقستانداعى بالاباقشالار ۋاقىتشا جابىلدى

    تاشكەنت. KAZINFORM - اپتاپ ىستىققا بايلانىستى قاراقالپاقستاننىڭ ءبىرقاتار قالاسى مەن اۋداندارىندا مەملەكەتتىك جانە جەكەمەنشىك بالاباقشالاردىڭ جۇمىسى ۋاقىتشا توقتاتىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    аптап ыстық
    فوتو: Florian Gaertner/photothek.de

    قاراقالپاقستاننىڭ مەكتەپكە دەيىنگى جانە ورتا ءبىلىم بەرۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل شەشىم سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق سالاۋاتتىلىق جانە قوعامدىق دەنساۋلىق كوميتەتىنىڭ ۇسىنىسىمەن قابىلداندى.

    وعان ساي، ەندى مىنا شاھارلار مەن اۋدانداردا بالاباقشالار ۋاقىتشا جۇمىس ىستەمەيدى:

    - نۇكىس قالاسى مەن قوجەلى اۋدانىندا - 13-18-شىلدە ارالىعىندا؛

    - ءامۋداريا اۋدانىندا - 13-15-شىلدە ارالىعىندا؛

    - بەرۋني، تاقياتاس، شوماناي، مويناق، قانلىكول جانە تورتكۇل اۋداندارىندا - 13-17-شىلدە ارالىعىندا.

    Uzhydromet بولجامىنا ساي، 13-17-شىلدە ارالىعىندا وزبەكستاندا اپتاپ ىستىق جۇرەدى. رەسپۋبليكا اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى 43+ گرادۋسقا، ال ەلدىڭ سولتۇستىك، وڭتۇستىك جانە شولەيت ايماقتارىندا 46+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.

    ەسكە سالايىق، 2026 -جىلى جەر تاريحتاعى ەڭ ىستىق ماۋسىمداردىڭ ءبىرىن باستان كەشىردى، مۇحيت تەمپەراتۋراسى جاڭا رەكوردقا جەتتى.

    الەم
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور