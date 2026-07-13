اپتاپ ىستىققا بايلانىستى قاراقالپاقستانداعى بالاباقشالار ۋاقىتشا جابىلدى
تاشكەنت. KAZINFORM - اپتاپ ىستىققا بايلانىستى قاراقالپاقستاننىڭ ءبىرقاتار قالاسى مەن اۋداندارىندا مەملەكەتتىك جانە جەكەمەنشىك بالاباقشالاردىڭ جۇمىسى ۋاقىتشا توقتاتىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قاراقالپاقستاننىڭ مەكتەپكە دەيىنگى جانە ورتا ءبىلىم بەرۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل شەشىم سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق سالاۋاتتىلىق جانە قوعامدىق دەنساۋلىق كوميتەتىنىڭ ۇسىنىسىمەن قابىلداندى.
وعان ساي، ەندى مىنا شاھارلار مەن اۋدانداردا بالاباقشالار ۋاقىتشا جۇمىس ىستەمەيدى:
- نۇكىس قالاسى مەن قوجەلى اۋدانىندا - 13-18-شىلدە ارالىعىندا؛
- ءامۋداريا اۋدانىندا - 13-15-شىلدە ارالىعىندا؛
- بەرۋني، تاقياتاس، شوماناي، مويناق، قانلىكول جانە تورتكۇل اۋداندارىندا - 13-17-شىلدە ارالىعىندا.
Uzhydromet بولجامىنا ساي، 13-17-شىلدە ارالىعىندا وزبەكستاندا اپتاپ ىستىق جۇرەدى. رەسپۋبليكا اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى 43+ گرادۋسقا، ال ەلدىڭ سولتۇستىك، وڭتۇستىك جانە شولەيت ايماقتارىندا 46+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
ەسكە سالايىق، 2026 -جىلى جەر تاريحتاعى ەڭ ىستىق ماۋسىمداردىڭ ءبىرىن باستان كەشىردى، مۇحيت تەمپەراتۋراسى جاڭا رەكوردقا جەتتى.