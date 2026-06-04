اپتاپ ىستىق پەن قۇرعاقشىلىق: ب ۇ ۇ الداعى اپتالاردا ەل-نينو كۇشەيەتىنىن ەسكەرتتى
استانا. kazinform – ب ۇ ۇ الداعى اپتالاردا ەل-نينو قۇبىلىسىنىڭ قالىپتاسۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
بۇل كليماتتىق قۇبىلىس الەمدە جاڭا تەمپەراتۋرا رەكوردتارىنا، قۇرعاقشىلىققا، سۋ تاسقىنىنا جانە ورمان ورتتەرىنە اكەلۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى BBC.
ەل-نينو تىنىق مۇحيتى ۇستىندەگى جەلدەردىڭ اينالىمىنىڭ وزگەرۋىنەن پايدا بولادى. سونىڭ ناتيجەسىندە جىلى سۋ شىعىسقا قاراي تارالىپ، مۇحيت تەمپەراتۋراسى مەن پلانەتانىڭ ءبىراز ايماعىندا اتموسفەرالىق ۇدەرىستەردى وزگەرتەدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، قازىر تىنىق مۇحيتىنىڭ ورتالىق بولىگىندە ادەتتەن تىس قاتتى جىلىنعان سۋدىڭ ۇلكەن اۋماعى بايقالىپ وتىر. كەيبىر ايماقتاردا تەمپەراتۋرا قالىپتى دەڭگەيدەن سەلسي بويىنشا 6 گرادۋستان دا جوعارى. بۇل جىلى سۋ ماسساسى بىرنەشە ءجۇز مەتر تەرەڭدىكتە تارالىپ جاتىر جانە الداعى ەل-نينونىڭ نەگىزگى بەلگىلەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر.
ۇلى بريتانيا مەتەورولوگيالىق قىزمەتىنىڭ ۇزاقمەرزىمدى بولجامدار ءبولىمىنىڭ جەتەكشىسى ادام سكەيف ءىرى كليماتتىق قۇبىلىس بولۋى ىقتيمال ەكەنىن ايتتى.
- ءبىز قۋاتتى ەل- نينو بولاتىنىنا سەنىمدىمىز. ونىڭ رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتۋى دە مۇمكىن،-دەدى ساراپشى.
ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش جاڭا ەل-نينو جاھاندىق جىلىنۋدىڭ سالدارىن كۇشەيتەتىنى تۋرالى ەسكەرتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، ەكسترەمالدى اۋا رايى قۇبىلىستارى كۇشەيىپ، كوپ ەلگە اسەر ەتۋى مۇمكىن.
ەل-نينو ادەتتە وڭتۇستىك امەريكا، اۆستراليا جانە وڭتۇستىك-شىعىس ازيانىڭ كەيبىر ايماقتارىندا ىستىق ءارى قۇرعاق اۋا رايىنا اكەلەدى. ال الەمنىڭ باسقا بولىكتەرىندە نوسەر جاۋىن مەن سۋ تاسقىنىنىڭ قاۋپى ارتادى. ا ق ش پەن افريكا ەلدەرىنىڭ جەكەلەگەن ايماقتارى دا قاۋىپ ايماعىندا بولۋى مۇمكىن. كليماتتىڭ وزگەرۋى ميلليونداعان ادامدار اۋىل شارۋاشىلىعىمەن اينالىساتىن ءۇندى مۋسسونىن دا السىرەتۋى ىقتيمال.
ەكونوميكالىق سالدارى دا اسا اۋىر بولادى. بۇرىنعى ەل-نينو كەزەڭدەرىندە ەگىننىڭ شىقپاي قالۋى، ازىق-تۇلىك باعاسىنىڭ قىمباتتاۋى، تاۋار جەتكىزۋدەگى ىركىلىستەر جانە الەمدىك ەكونوميكاداعى ميللياردتاعان شىعىنى ەستە قالعان.
عالىمدار بولاشاق ەل-نينونىڭ ناقتى كۇشىن ازىرگە ءدال انىقتاۋ مۇمكىن ەمەس ەكەنىن ايتادى. بۇل قۇبىلىس تىنىق مۇحيتى ۇستىندەگى جەلدەرگە بايلانىستى، ال ولار - ەڭ قيىن بولجاناتىن فاكتورلاردىڭ ءبىرى.
دەگەنمەن سينوپتيكتەر جاڭا ەل-نينو «سۋپەر ەل- نينو» دەڭگەيىنە جەتپەسە دە، ونىڭ سالدارى ايقىن بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى. سەبەبى ءول قازىردىڭ وزىندە قاتتى جىلىنعان كليمات جاعدايىندا دامىپ جاتىر.
دۇنيەجۇزىلىك مەتەورولوگيالىق ۇيىم (د م ۇ) ەل-نينو 2026-جىلدىڭ قالعان بولىگىندە كۇشەيە تۇسەدى دەپ ەسەپتەيدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن دە ەل-نينو كۇشەيسە، الەمدى اپتاپ ىستىق كۇتىپ تۇرعانى تۋرالى حابارلاعان بولاتىنبىز.