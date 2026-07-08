اپتاپ ىستىق، جاڭبىر، داۋىل: 8-شىلدەدە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 8-شىلدەدە ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامى بويىنشا، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. كۇندىز شىعىسىندا وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق جاۋىپ، داۋىل تۇرۋى مۇمكىن. سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسىندا 15-20 م/س جەتەدى. پەتروپاۆلدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا اپتاپ ىستىق، اۋا تەمپەراتۋراسى +40…+41 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
اتىراۋ وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىل بولادى. اتىراۋ قالاسىندا دا وتكىنشى جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە ەكپىندى جەل بولجانىپ وتىر. كۇندىز +35 گرادۋس ىستىق بولادى، كەيىن وبلىستىڭ بارلىق اۋماعىندا اۋا تەمپەراتۋراسى +40…+41 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
ۇلىتاۋ وبلىسىندا كۇندىز +35…+37 گرادۋس اپتاپ ىستىق بولادى. ال الداعى كۇندەرى الدىمەن باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە، كەيىن بۇكىل اۋماعىندا اپتاپ ىستىق بولىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى +40…+41 گرادۋسقا جەتەدى.
قاراعاندى وبلىسىندا تۇندە شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق. قاراعاندىدا كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە اپتاپ قاتتى ىستىق بولادى، اۋا تەمپەراتۋراسى +40…+41 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
اباي جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىنىڭ تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋداندارىندا نوسەر جاڭبىرعا بايلانىستى بەتكەيلىك اعىن قالىپتاسىپ، وزەندەردەگى سۋ دەڭگەيى كوتەرىلۋى مۇمكىن.
اباي وبلىسىندا تۇندە باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي، سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە نوسەر جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىل بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى كۇندىز 23-28 م/س جەتۋى مۇمكىن. سەمەيدە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كۇندىز بۇرشاق جاۋۋى ىقتيمال.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا تۇندە وڭتۇستىگى مەن سولتۇستىگىندە جاڭبىر، نايزاعاي. كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا نوسەر جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىل بولادى. وسكەمەندە كۇندىز جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە ەكپىندى جەل بولادى.
اقمولا وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كۇندىز داۋىل تۇرۋى مۇمكىن. استانادا جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز داۋىل جانە ەكپىنى 15-18 م/س بولاتىن جەل بولادى. وبلىستىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە كۇندىز +36 گرادۋس قاتتى ىستىق بولادى، ال الداعى كۇندەرى اۋا تەمپەراتۋراسى +40…+41 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
اقتوبە وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كەي ۋاقىتتا نوسەر جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىل بولادى. اقتوبەدە جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز كەي ۋاقىتتا قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىل بولادى. كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسى مەن ورتالىعىندا +35…+38 گرادۋس اپتاپ ىستىق، كەيىن باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە +40…+41 گرادۋس قاتتى ىستىق بولادى.
قوستاناي وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. قوستانايدا كۇندىز +35 گرادۋس ىستىق بولادى. وبلىس بويىنشا اۋا تەمپەراتۋراسى +35…+38 گرادۋس، ال الداعى كۇندەرى وڭتۇستىگىندە +40…+41 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
پاۆلودار وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي. پاۆلوداردا كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. الداعى كۇندەرى وبلىستىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە اپتاپ قاتتى ىستىق بولىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى +40…+41 گرادۋسقا جەتەدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا كۇندىز شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز +35 گرادۋس قاتتى ىستىق بولادى، ال الداعى كۇندەرى وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى +40…+41 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
الماتى وبلىسىندا تۇندە وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى اۋدانداردا ازداعان جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز باتىسى مەن شىعىسىندا ازداعان جاڭبىر، وڭتۇستىگى مەن تاۋلى اۋدانداردا وتكىنشى جاڭبىر، نايزاعاي، تاۋدا كەي ۋاقىتتا جاڭبىر مەن بۇرشاق جاۋادى. الماتىدا كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، جەلدىڭ ەكپىنى 15 م/س جەتەدى. قونايەۆتا كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر، نايزاعاي جانە +35 گرادۋس ىستىق بولادى. وبلىستا كۇندىز +35…+36 گرادۋس ىستىق بولادى، كەيىن باتىسى مەن ورتالىعىندا اۋا تەمپەراتۋراسى +40…+41 گرادۋسقا جەتەدى.
جەتىسۋ وبلىسىندا تۇندە ورتالىعى مەن تاۋلى اۋداندارىندا جاڭبىر، نايزاعاي. كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، تاۋدا نوسەر جاڭبىر مەن بۇرشاق بولۋى مۇمكىن. تالدىقورعاندا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. وبلىستا كۇندىز +35…+36 گرادۋس ىستىق، ال الداعى كۇندەرى وڭتۇستىگى مەن ورتالىعىندا +40…+41 گرادۋس اپتاپ ىستىق كۇتىلەدى.
قىزىلوردا وبلىسىندا كۇندىز +40…+41 گرادۋس اپتاپ ىستىق بولادى. ال الداعى كۇندەرى وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى +45 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلۋى مۇمكىن. قىزىلوردا قالاسىندا كۇندىز +40 گرادۋس ىستىق بولادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق بولادى. اقتاۋدا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگى مەن سولتۇستىك- شىعىسىندا +38…+41 گرادۋس ىستىق، ال الداعى كۇندەرى +43…+44 گرادۋس اپتاپ قاتتى ىستىق بولادى.
تۇركىستان وبلىسىندا كۇندىز تاۋلى اۋدانداردا وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. شىمكەنتتە سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعىپ، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س جەتەدى. تۇركىستاندا دا جەل كۇشەيىپ، كۇندىز +40 گرادۋس اپتاپ ىستىق بولادى. وبلىس بويىنشا كۇندىز +40 گرادۋس ىستىق.
جامبىل وبلىسىندا كۇندىز تاۋلى اۋدانداردا وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعىپ، وبلىستىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا جانە تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س جىلدامدىقپەن كۇشەيەدى. كۇندىز وبلىس بويىنشا +38 گرادۋس اپتاپ ىستىق بولادى.