اپتاپ ىستىق، ءورت قاۋپى، كۇشتى جەل: قازگيدرومەت ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. قازاقپارات – 23-ماۋسىمدا قازگيدرومەت ەلدىڭ 16 وبلىسى مەن 3 مەگاپوليسىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە شاڭدى داۋىل، نايزاعاي، بۇرشاق، قاتتى جەل جانە اپتاپ ىستىق كۇتىلەدى. سونىمەن قاتار ءورت قاۋپى دە جوعارى بولۋى ىقتيمال.
استانا قالاسىندا كۇندىز شاڭدى داۋىل سوعادى. جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن جەتەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى 35- 37 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
ەلدىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق وڭىرلەرىندە اپتاپ ىستىق كۇشەيەدى. اسىرەسە تۇركىستان، جامبىل، قىزىلوردا جانە جەتىسۋ وبلىستارىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 38-41 گرادۋسقا دەيىن ىسيدى.
ەڭ جوعارى تەمپەراتۋرا تۇركىستان قالاسى مەن وبلىسىندا تىركەلۋى مۇمكىن. مۇندا سىناپ باعانى 41 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
اقمولا، باتىس قازاقستان، قوستاناي، سولتۇستىك قازاقستان، ۇلىتاۋ جانە قاراعاندى وبلىستارىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كەي جەرلەردە بۇرشاق ءتۇسىپ، داۋىلدى جەل مەن شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى.
ماڭعىستاۋ، قىزىلوردا جانە قاراعاندى وبلىستارىنىڭ جەكەلەگەن اۋماقتارىندا شاڭدى داۋىل بولۋى ىقتيمال.
شىعىس قازاقستان، اباي جانە پاۆلودار وبلىستارىندا قاتتى جەل سوعىپ، جوعارى جانە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
سينوپتيكتەر تۇرعىندارعا كۇننىڭ ىستىق ۋاقىتىندا ۇزاق ۋاقىت دالادا جۇرمەۋگە، ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا كەڭەس بەردى.
وسىعان دەيىن س ق و-دا اپتاپ ىستىقتىڭ كوپجىلدىق نورمادان 5 گرادۋسقا جوعارى بولعانى تۋرالى جازدىق.