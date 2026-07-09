اپتاپ ىستىق، بۇرشاق، داۋىل: 9-شىلدەدە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 9-شىلدەدە ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامى بويىنشا، اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا، ورتالىعىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق تۇسەدى، داۋىل تۇرادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا شىعىستان، وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. كۇندىز 35-36 گرادۋس قاتتى ىستىق بولادى. اقتوبەدە 9-شىلدەدە كەي ۋاقىتتاردا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق تۇسەدى. شىعىستان، وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، كۇندىزگى ەكپىنى - 15-18 م/س.
كۇندىز الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى دەپ بولجانادى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. كۇندىز 35-36 گرادۋس ىستىق بولىپ، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. الماتىدا 9-شىلدەدە كۇندىز ازداپ جاڭبىر جاۋادى، نايزاعاي وينايدى. قونايەۆتا 9-شىلدەدە كۇندىز 35 گرادۋس ىستىق بولادى.
كۇندىز قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا، شىعىسىندا شاڭدى داۋىل تۇرادى. وبلىستىڭ ورتالىعىندا، شىعىسىندا سولتۇستىك- شىعىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س. كۇندىز وبلىس بويىنشا 40-42 گرادۋس قاتتى ىستىق بولىپ، وبلىستىڭ ورتالىعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. قىزىلوردادا 9-شىلدەدە كۇندىز 40-41 گرادۋس قاتتى ىستىق بولىپ، توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
كۇندىز جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا سولتۇستىك- شىعىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س. كۇندىز وبلىس بويىنشا 38 گرادۋس قاتتى ىستىق بولىپ، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. تارازدا 9-شىلدەدە سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، كۇندىزگى ەكپىنى - 15-20 م/س.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە ازداپ جاڭبىر جاۋادى، نايزاعاي وينايدى، تۇندە جانە كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا تۇمان بولادى دەپ بولجانادى. كۇندىز 35 گرادۋس قاتتى ىستىق بولادى. قوستانايدا 9-شىلدەدە كۇندىز 35 گرادۋس ىستىق بولادى.
تۇركىستان وبلىسىندا سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرلى اۋداندارىنداعى ەكپىنى 15-20 م/س. كۇندىز 40-41 گرادۋس اپتاپ ىستىق بولىپ، وبلىس بويىنشا جوعارى ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا، وڭتۇستىك- باتىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. شىمكەنتتە 9-شىلدەدە سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، كۇندىزگى ەكپىنى - 15-20 م/س. تۇركىستاندا 9-شىلدەدە سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، كۇندىزگى ەكپىنى - 15-20 م/س. كۇندىز 40-41 گرادۋس ىستىق بولىپ، قالادا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە تۇمان، كۇندىز 35-36 گرادۋس قاتتى ىستىق بولادى دەپ كۇتىلەدى. پەتروپاۆلدا 9-شىلدەدە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولاتىنى بولجانادى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك- شىعىسىندا سولتۇستىك-شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15 م/س. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ باتىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
كۇندىز ۇلىتاۋ وبلىسىندا 35-37 گرادۋس قاتتى ىستىق بولاتىنى بولجانادى. جەزقازعاندا 9-شىلدەدە كۇندىز 35-37 گرادۋس ىستىق بولادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق تۇسەدى. كۇندىز وبلىستىڭ ورتالىعىندا سولتۇستىكتەن، سولتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. كۇندىز وبلىستا 38-42 گرادۋس قاتتى ىستىق بولادى. كەي ۋاقىتتاردا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا كەي ۋاقىتتاردا نوسەر جاڭبىر جاۋادى، بۇرشاق تۇسەدى، داۋىل تۇرادى. كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسىندا سولتۇستىكتەن، سولتۇستىك- شىعىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س. وبلىستىڭ باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. اتىراۋدا 9-شىلدەدە جاڭبىر جاۋادى، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق تۇسەدى.
تۇندە شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق تۇسەدى، داۋىل تۇرادى. تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە باتىستان، سولتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كەي تۇستاردا 23-28 م/س دەيىن جەتەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىك- شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا، ورتالىعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. وسكەمەندە 9-شىلدەدە جەل سولتۇستىك- باتىستان سوعادى، كۇندىزگى ەكپىنى - 15-20 م/س. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك- شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اباي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا، كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق تۇسەدى، داۋىل تۇرادى. تۇندە وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا، كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسىندا، ورتالىعىندا سولتۇستىكتەن، سولتۇستىك- شىعىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كەي تۇستاردا 23-28 م/س دەيىن جەتەدى. كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە 35 گرادۋس قاتتى ىستىق بولىپ، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىك- شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. سەمەيدە 9-شىلدەدە جەل سولتۇستىكتەن سوعادى، تاڭەتەڭ جانە كۇندىزگى ەكپىنى - 15-20 م/س.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق تۇسەدى، داۋىل تۇرادى دەپ كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە سولتۇستىكتەن، سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. كۇندىز 35-36 گرادۋس قاتتى ىستىق بولىپ، وبلىستىڭ باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى كۇتىلەدى. ورالدا 9-شىلدەدە كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق تۇسەدى، داۋىل تۇرادى دەپ كۇتىلەدى. سولتۇستىكتەن، سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، كۇندىزگى ەكپىنى - 15-20 م/س.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. وبلىستىڭ شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا سولتۇستىك- شىعىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كۇندىز كەي ۋاقىتتاردا 23-28 م/س دەيىن جەتەدى. كۇندىز 35-36 گرادۋس قاتتى ىستىق بولىپ، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اقمولا وبلىسىندا كۇندىز 35-38 گرادۋس ىستىق بولادى.
ەلىمىزدە الداعى ءۇش كۇندە 45 گرادۋسقا دەيىن ىستىق بولاتىنىن جازعان ەدىك.
https://kaz.inform.kz/news/aptap-istik-burshak-dauil-9-shldede-aua-rayina-baylanisti-eskertu-zhariyalandi-396c65b0