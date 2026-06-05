KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اپتا سوڭىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    доллар
    Фото: Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 483,06 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 489,86 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,00 تەڭگە، ساتۋ - 571,96 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛

    - يۋان 68,39 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,58 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 484,75 تەڭگە، ساتۋ - 486,96 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,87 تەڭگە، ساتۋ - 568,28 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,35 - 6,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 69,86 - 72,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 4-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,47 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 485,34 تەڭگە بولدى.

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور