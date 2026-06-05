اپتا سوڭىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 483,06 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 489,86 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,00 تەڭگە، ساتۋ - 571,96 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛
- يۋان 68,39 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,58 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 484,75 تەڭگە، ساتۋ - 486,96 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,87 تەڭگە، ساتۋ - 568,28 تەڭگە؛
- رۋبل 6,35 - 6,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 69,86 - 72,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 4-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,47 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 485,34 تەڭگە بولدى.