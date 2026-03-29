اپتا كينوپرەمەرالارى: قازاقستان كينوتەاترلارىنان نە كورۋگە بولادى
استانا. KAZINFORM - جاڭا كينو اپتالىعىنىڭ باستالۋىمەن كورەرمەندەردى قىزىقتى پرەمەرالار تاڭداۋى كۇتىپ تۇر. Kazinform اگەنتتىگى ءتىلشىسىنىڭ شولۋىندا الداعى كۇندەرى ەڭ باستى كينوپرەمەرالار ۇسىنىلعان.
«ولار سەنى الىپ كەتۋ ءۇشىن كەلەدى»
رەسەيلىك رەجيسسەر كيريلل سوكولوۆ تۇسىرگەن حوررور. تۋىندى نيۋ-يورك قالاسىنداعى بەدەلدى عيماراتتا بوس جۇمىس ورنىنا جاۋاپ بەرەتىن ءۇي قىزمەتشىسىنىڭ وقيعاسىن باياندايدى. ءۇيدىڭ باي يەلەرىنە جالدانىپ جۇمىس ىستەي باستاعان ايەل ادامداردىڭ جوعالۋىمەن بايلانىسى بار قۇپيا قوعامعا ءتۇسىپ قالعانىن بىلمەي قالدى.
«ىزدەۋگە شىقتىم 2»
باستى رولدە سامارا ۋيۆينگ تۇسكەن تانىمال تريللەردىڭ جالعاسى. گرەيس تاعى دا قاۋىپتى ويىنعا ءتۇستى: بۇل جولى ونىڭ قاسىندا اپكەسى فەيت بار. ولار ءتىرى قالۋ ءۇشىن تاققا باسقا ۇمىتكەرلەرمەن سىناق جولىنا ءتۇستى.
«قۇپيا اگەنت»
فيلم 1977-جىلى برازيليادا ورىن العان وقيعا تۋرالى تۇسىرىلگەن. ايەلى قايتىس بولعان بۇرىنعى عىلىمي قىزمەتكەر بۇرىنعى جۇمباق ومىرىنەن جاسىرىنۋ ارەكەتىندە كارناۆال ءوتىپ جاتقان رەسيفيگە كەلەدى. كارتينا 2025-جىلعى كانن كينوفەستيۆالىندە العاش رەت كورسەتىلىپ، وندا ەڭ كوپ ماراپاتقا يە بولدى، ەكى «التىن گلوبۋس» يەلەنىپ، سونداي-اق «وسكار» سىيلىعىنا نوميناتسيا جەڭىپ الدى.
«تاپتىم-اۋ سەنى 3»
ساۋلە مەن جەكسەن باۋىرساق ساتۋمەن كۇن كورىپ ءجۇر. ۇلىنىڭ ءبىرىنشى تۋعان كۇنىن تويلاۋ ءۇشىن ولار توناۋشىلىق جاساۋدى شەشەدى. الايدا جەكسەننىڭ «وڭاي اقشاعا» قاراي جاساعان ءاربىر قادامى ونى وتباسىنان ايىرىلا جازدايتىن جاعدايعا اكەلەدى.
«ەرميتاج مىسىقتارى 2. مىسىر زالىنىڭ جۇمباعى»
ەرميتاج استىنداعى قۇپيا تۋننەلدەردە تىشقان موريس مىسىرلىق جىنعا اپاراتىن كارتاسى بار ەجەلگى پاپيرۋستى تابادى. ءبىر ماسەلە - بۇل جىن مىڭ جىلدا ءبىر عانا تىلەكتى ورىندايدى. ۆينسەنت، كلەوپاترا، موريس جانە باسقا دا باتىل ءجۇندى تىرشىلىك يەلەرى جاڭا، قىزىقتى شىتىرمان وقيعاعا اتتانادى. ولاردىڭ بارلىعى قۇدىرەتى كۇشتى جىندى ءبىرىنشى بولىپ تابۋ ءۇشىن باسەكە جولىنا ءتۇسۋى كەرەك. الايدا ولار ءار قادام سايىن كۇتىپ تۇرعان قيىندىقتاردى تەك بىرلەسىپ ەڭسەرە الادى.