    17:44, 17 - قاراشا 2025 | GMT +5

    اپتا باسىندا دوللار قىمباتتادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    Фото: Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,37 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 524,14 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 522,19 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 524,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 525,86 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 606,77-610,75 تەڭگە، ال رۋبل 6,39-6,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    ال يۋان 74,32 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,85 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 522,50 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 529,48 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 604,64 تەڭگە، ساتۋ - 614,64 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 75,08 تەڭگە، ساتۋ - 79,01 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك باسشىسى ينفلياتسيا بويىنشا بولجام ايتتى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
