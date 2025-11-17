اپتا باسىندا دوللار قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,37 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 524,14 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 522,19 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 524,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 525,86 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 606,77-610,75 تەڭگە، ال رۋبل 6,39-6,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
ال يۋان 74,32 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,85 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 522,50 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 529,48 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 604,64 تەڭگە، ساتۋ - 614,64 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 75,08 تەڭگە، ساتۋ - 79,01 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك باسشىسى ينفلياتسيا بويىنشا بولجام ايتتى.