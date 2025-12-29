ق ز
    اپتا باسىندا دوللار نىعايا ءتۇستى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار قىمباتتادى.

    دوللار
    Фото: freepik

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,52 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 504,76 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 504,6 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 504,75 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 509,01 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 591,30-598,04 تەڭگە، ال رۋبل 6,35-6,48 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,19 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,00 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 503,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 510,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,00 تەڭگە، ساتۋ - 601,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,35 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 72,55 تەڭگە، ساتۋ - 77,01 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 7,44 تەڭگەگە ارزانداپ، 504,60 تەڭگە بولدى.

