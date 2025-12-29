اپتا باسىندا دوللار نىعايا ءتۇستى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,52 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 504,76 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 504,6 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 504,75 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 509,01 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 591,30-598,04 تەڭگە، ال رۋبل 6,35-6,48 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,19 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,00 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 503,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 510,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,00 تەڭگە، ساتۋ - 601,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,35 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 72,55 تەڭگە، ساتۋ - 77,01 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 7,44 تەڭگەگە ارزانداپ، 504,60 تەڭگە بولدى.