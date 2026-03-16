    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:42, 16 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    اپتا باسىندا دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Фото: Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 486,95 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 495,70 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 557,00 تەڭگە، ساتۋ - 567,00 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,00 تەڭگە، ساتۋ - 6,30 تەڭگە؛
    - يۋان 72,33 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,09 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 490,19 تەڭگە، ساتۋ - 492,68 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 560,58 تەڭگە، ساتۋ - 566,22 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,08 - 6,23 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 72,00 - 74,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى نەبارى 0,02 تەڭگەگە ارزانداپ، 491,29 تەڭگە بولدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
