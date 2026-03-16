اپتا باسىندا دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 486,95 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 495,70 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 557,00 تەڭگە، ساتۋ - 567,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,00 تەڭگە، ساتۋ - 6,30 تەڭگە؛
- يۋان 72,33 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,09 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 490,19 تەڭگە، ساتۋ - 492,68 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 560,58 تەڭگە، ساتۋ - 566,22 تەڭگە؛
- رۋبل 6,08 - 6,23 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,00 - 74,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى نەبارى 0,02 تەڭگەگە ارزانداپ، 491,29 تەڭگە بولدى.