ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:59, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    اپتا باسىندا دوللار باعامى 3,5 تەڭگەگە قىمباتتادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    Число долларовых миллиардеров в мире достигло рекордного уровня
    Фото: pixabay

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,69 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 508,30 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 504,49 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 511,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 513,12 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 592,07-597,78 تەڭگە، ال رۋبل 6,50-6,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,47 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 508,83 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 515,83 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 588,68 تەڭگە، ساتۋ - 598,68 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,44 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 72,45 تەڭگە، ساتۋ - 76,74 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,89 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 504,49 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار