اپتا باسىندا دوللار باعامى 3,5 تەڭگەگە قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,69 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 508,30 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 504,49 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 511,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 513,12 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 592,07-597,78 تەڭگە، ال رۋبل 6,50-6,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,47 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 508,83 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 515,83 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 588,68 تەڭگە، ساتۋ - 598,68 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,44 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 72,45 تەڭگە، ساتۋ - 76,74 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,89 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 504,49 تەڭگە بولدى.