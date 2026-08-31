اپتا باسىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 460,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 467,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 533,00 تەڭگە، ساتۋ - 543,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,15 تەڭگە، ساتۋ - 5,35 تەڭگە؛
- يۋان 68,43 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,43 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 462,50 تەڭگە، ساتۋ - 465,03 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 535,41 تەڭگە، ساتۋ - 540,61 تەڭگە؛
- رۋبل 5,20 - 5,34 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,87 - 71,18 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,1 تەڭگەگە ءوسىپ، 464,77 تەڭگە بولدى.