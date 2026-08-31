KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اپتا باسىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Доллар и евро выросли: как завершилась неделя для теңге
    Фото: Kazinform/ИИ

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 460,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 467,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 533,00 تەڭگە، ساتۋ - 543,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,15 تەڭگە، ساتۋ - 5,35 تەڭگە؛

    - يۋان 68,43 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,43 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 462,50 تەڭگە، ساتۋ - 465,03 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 535,41 تەڭگە، ساتۋ - 540,61 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,20 - 5,34 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,87 - 71,18 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,1 تەڭگەگە ءوسىپ، 464,77 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور