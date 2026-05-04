اپتا باسىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 459,06 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 465,98 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,02 تەڭگە، ساتۋ - 546,91 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,85 تەڭگە، ساتۋ - 6,15 تەڭگە؛
- يۋان 67,06 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,74 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 461,92 تەڭگە، ساتۋ - 464,16 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 541,73 تەڭگە، ساتۋ - 546,83 تەڭگە؛
- رۋبل 5,94 - 6,08 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 67,42 - 70,20 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك ينفلياتسيا بايلانىستى زەرتتەۋ ناتيجەلەرىن جاريالادى.