    اپتا باسىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 459,06 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 465,98 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,02 تەڭگە، ساتۋ - 546,91 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,85 تەڭگە، ساتۋ - 6,15 تەڭگە؛

    - يۋان 67,06 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,74 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 461,92 تەڭگە، ساتۋ - 464,16 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 541,73 تەڭگە، ساتۋ - 546,83 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,94 - 6,08 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 67,42 - 70,20 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك ينفلياتسيا بايلانىستى زەرتتەۋ ناتيجەلەرىن جاريالادى.

    Бейсен Сұлтан
