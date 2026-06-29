اپتا باسىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 482,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 489,79 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 549,72 تەڭگە، ساتۋ - 559,70 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,90 تەڭگە، ساتۋ - 6,28 تەڭگە؛
- يۋان 69,62 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,38 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 485,29 تەڭگە، ساتۋ - 487,37 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 552,92 تەڭگە، ساتۋ - 558,12 تەڭگە؛
- رۋبل 5,90 - 6,07 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,80 - 74,12 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,16 تەڭگەگە ءوسىپ، 486,47 تەڭگە بولدى.