KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اپتا باسىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Тенге укрепляется по отношению к доллару
    فوتو: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 482,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 489,79 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 549,72 تەڭگە، ساتۋ - 559,70 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,90 تەڭگە، ساتۋ - 6,28 تەڭگە؛

    - يۋان 69,62 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,38 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 485,29 تەڭگە، ساتۋ - 487,37 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 552,92 تەڭگە، ساتۋ - 558,12 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,90 - 6,07 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,80 - 74,12 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,16 تەڭگەگە ءوسىپ، 486,47 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور