اپتا اياعىندا شەتەلدىك ۆاليۋتالار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 526,79 تەڭگە، ساتۋ - 528,78 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 605,25 تەڭگە، ساتۋ - 610,77 تەڭگە؛
- رۋبل 6,43 - 6,54 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 74,17 - 76,87 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 524,60 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 531,51 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 603,57 تەڭگە، ساتۋ - 613,48 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە.
- يۋان 74,84 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,92 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 6-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,71 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 526,79 تەڭگە بولدى.