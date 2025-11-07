ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:06, 07 - قاراشا 2025 | GMT +5

    اپتا اياعىندا شەتەلدىك ۆاليۋتالار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Доллар, тенге, теңге
    كوللاج: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 526,79 تەڭگە، ساتۋ - 528,78 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 605,25 تەڭگە، ساتۋ - 610,77 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,43 - 6,54 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 74,17 - 76,87 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 524,60 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 531,51 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 603,57 تەڭگە، ساتۋ - 613,48 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە.

    - يۋان 74,84 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,92 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 6-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,71 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 526,79 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
