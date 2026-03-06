اپتا اياعىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ بۇگىنگى باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 492,09 تەڭگە، ساتۋ - 494,89 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 572,60 تەڭگە، ساتۋ - 578,69 تەڭگە؛
- رۋبل 6.26 - 6.40 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,23 - 75,26 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 491,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 498,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 570,00 تەڭگە، ساتۋ - 580,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,20 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە؛
- يۋان 72,10 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,20 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 6 ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 6,26 تەڭگەگە ارزانداپ، 493,23 تەڭگە بولدى.