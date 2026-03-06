ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:25, 06 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    اپتا اياعىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ بۇگىنگى باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 492,09 تەڭگە، ساتۋ - 494,89 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 572,60 تەڭگە، ساتۋ - 578,69 تەڭگە؛

    - رۋبل 6.26 - 6.40 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,23 - 75,26 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 491,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 498,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 570,00 تەڭگە، ساتۋ - 580,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,20 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە؛

    - يۋان 72,10 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,20 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 6 ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 6,26 تەڭگەگە ارزانداپ، 493,23 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
