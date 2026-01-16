ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:23, 16 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    اپتا اياعىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    فوتو: Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 510,60 تەڭگە، ساتۋ - 512,79 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,62 تەڭگە، ساتۋ - 597,99 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,42 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 73,78 - 76,71 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 510,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,00 تەڭگە، ساتۋ - 601,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,35 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە؛

    - يۋان 73,91 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,95 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 15-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,55 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 510,95 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار