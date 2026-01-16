اپتا اياعىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 510,60 تەڭگە، ساتۋ - 512,79 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,62 تەڭگە، ساتۋ - 597,99 تەڭگە؛
- رۋبل 6,42 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,78 - 76,71 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 510,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,00 تەڭگە، ساتۋ - 601,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,35 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە؛
- يۋان 73,91 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,95 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 15-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,55 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 510,95 تەڭگە بولدى.