اپتا اياعىندا دوللار تاعى قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,16 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 522,38 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 520,02 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 522,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 524,80 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 606,18-617,11 تەڭگە، ال رۋبل 6,49-6,61 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,49 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,30 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 519,50 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 526,50 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 608,54 تەڭگە، ساتۋ - 618,54 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,45 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 73,00 تەڭگە، ساتۋ - 77,15 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 11-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,74 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 520,02 تەڭگە بولدى.