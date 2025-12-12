ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:43, 12 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    اپتا اياعىندا دوللار تاعى قىمباتتادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,16 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 522,38 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 520,02 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 522,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 524,80 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 606,18-617,11 تەڭگە، ال رۋبل 6,49-6,61 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 72,49 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,30 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 519,50 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 526,50 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 608,54 تەڭگە، ساتۋ - 618,54 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,45 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 73,00 تەڭگە، ساتۋ - 77,15 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 11-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,74 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 520,02 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار