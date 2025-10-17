اپتا اياعىندا دوللار تاعى ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,32 تەڭگەگە ارزانداپ، 536,32 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 537,84 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 538,04 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,07 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 626,99-631,21 تەڭگە، ال رۋبل 6,56-6,69 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 76,10 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,59 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 536,34 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,32 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,53 تەڭگە، ساتۋ - 633,54 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,52 تەڭگە، ساتۋ - 6,68 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 76,08 تەڭگە، ساتۋ - 79,91 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 16-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,6 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,84 تەڭگە بولدى.