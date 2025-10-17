ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:25, 17 - قازان 2025 | GMT +5

    اپتا اياعىندا دوللار تاعى ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,32 تەڭگەگە ارزانداپ، 536,32 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 537,84 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 538,04 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,07 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 626,99-631,21 تەڭگە، ال رۋبل 6,56-6,69 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 76,10 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,59 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 536,34 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,32 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,53 تەڭگە، ساتۋ - 633,54 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,52 تەڭگە، ساتۋ - 6,68 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 76,08 تەڭگە، ساتۋ - 79,91 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 16-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,6 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,84 تەڭگە بولدى.

