اپتا اياعىندا دوللار قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,63 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 482,53 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 481,83 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 479,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 486,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 553,00 تەڭگە، ساتۋ - 563,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,80 تەڭگە، ساتۋ - 6,20 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 71,38 تەڭگە، ساتۋ - 75,76 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 482,70 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 484,80 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 555,19-560,40 تەڭگە، ال رۋبل 5,83-5,99 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 70,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,23 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 26-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,05 تەڭگەگە ارزانداپ، 481,83 تەڭگە بولدى.