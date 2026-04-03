اپتا اياعىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 468,04 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 475,04 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 540,03 تەڭگە، ساتۋ - 550,03 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,70 تەڭگە، ساتۋ - 6,01 تەڭگە؛
- يۋان 68,78 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,29 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 471,61 تەڭگە، ساتۋ - 473,50 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,05 تەڭگە، ساتۋ - 548,82 تەڭگە؛
- رۋبل 5,81 - 5,94 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 67,70 - 70,72 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 2 -ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,76 تەڭگەگە ارزانداپ، 472,31 تەڭگە بولدى.