11:41, 19 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
اپتا اياعىندا شەتەلدىك ۆاليۋتالار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 515,71 تەڭگە، ساتۋ - 517,82 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 602,80 تەڭگە، ساتۋ - 607,76 تەڭگە؛
- رۋبل 6,41 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,90 - 75,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 513,60 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 520,53 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 598,60 تەڭگە، ساتۋ - 608,57 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,41 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە؛
- يۋان 72,92 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,08 تەڭگەدەن ساتىلادى.