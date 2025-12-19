ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:41, 19 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    اپتا اياعىندا شەتەلدىك ۆاليۋتالار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 515,71 تەڭگە، ساتۋ - 517,82 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 602,80 تەڭگە، ساتۋ - 607,76 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,41 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 72,90 - 75,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 513,60 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 520,53 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 598,60 تەڭگە، ساتۋ - 608,57 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,41 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە؛
    - يۋان 72,92 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,08 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    تەگ:
    ەكونوميكا ۋاليۋتا باعامى
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار