ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:23, 28 - قاراشا 2025 | GMT +5

    اپتا اياعىندا شەتەلدىك ۆاليۋتالار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 516,10 تەڭگە، ساتۋ - 518,41 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 596,39 تەڭگە، ساتۋ - 601,70 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,49 - 6,61 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 73,38 - 75,90 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 514,59 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 521,38 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 595,71 تەڭگە، ساتۋ - 605,63 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,52 تەڭگە، ساتۋ - 6,63 تەڭگە؛

    - يۋان 74,40 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,53 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 27-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,75 تەڭگەگە ارزانداپ، 516,86 تەڭگە بولدى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
