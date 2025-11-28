اپتا اياعىندا شەتەلدىك ۆاليۋتالار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 516,10 تەڭگە، ساتۋ - 518,41 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 596,39 تەڭگە، ساتۋ - 601,70 تەڭگە؛
- رۋبل 6,49 - 6,61 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,38 - 75,90 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 514,59 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 521,38 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 595,71 تەڭگە، ساتۋ - 605,63 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,52 تەڭگە، ساتۋ - 6,63 تەڭگە؛
- يۋان 74,40 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,53 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 27-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,75 تەڭگەگە ارزانداپ، 516,86 تەڭگە بولدى.