اپتا اياعىندا دوللار باعامى قايتادان 501 تەڭگەگە ءتۇستى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,02 تەڭگەگە ارزانداپ، 501,02 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 503,17 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 501,08 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 503,29 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 595,36-598,87 تەڭگە، ال رۋبل 6,51-6,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,20 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,92 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 499 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 506,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,00 تەڭگە، ساتۋ - 601,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 74,49 تەڭگە، ساتۋ - 77,84 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 29-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,77 تەڭگەگە ارزانداپ، 503,17 تەڭگە بولدى.