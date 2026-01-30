ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:44, 30 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    اپتا اياعىندا دوللار باعامى قايتادان 501 تەڭگەگە ءتۇستى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    دوللار

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,02 تەڭگەگە ارزانداپ، 501,02 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 503,17 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 501,08 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 503,29 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 595,36-598,87 تەڭگە، ال رۋبل 6,51-6,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,20 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,92 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 499 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 506,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,00 تەڭگە، ساتۋ - 601,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 74,49 تەڭگە، ساتۋ - 77,84 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 29-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,77 تەڭگەگە ارزانداپ، 503,17 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار