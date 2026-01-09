ق ز
    اپتا اياعىندا دوللار باعامى قايتا كوتەرىلدى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    دوللار

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,98 تەڭگەگە ارزانداپ، 509,94 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 508,91 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 512,74 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 515,41 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 594,17 -599,78 تەڭگە، ال رۋبل 6,25 - 6,42 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 73,50 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,92 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 510,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,00 تەڭگە، ساتۋ - 603,15 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,29 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 73,33 تەڭگە، ساتۋ - 77,29 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 8-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,19 تەڭگەگە ارزانداپ، 508,91 تەڭگە بولدى.

