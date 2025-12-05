اپتا اياعىندا دوللار باعامى قايتا كوتەرىلدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,89 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 504,49 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 499,65 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 504,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 507,51 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 587,34 - 593,31 تەڭگە، ال رۋبل 6,50 - 6,64 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,45 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,40 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 503,75 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 510,76 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 584,60 تەڭگە، ساتۋ - 594,50 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 72,50 تەڭگە، ساتۋ - 76,90 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 4-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,98 تەڭگەگە ارزانداپ، 499,65 تەڭگە بولدى.