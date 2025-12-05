ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:30, 05 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    اپتا اياعىندا دوللار باعامى قايتا كوتەرىلدى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    دوللار
    دوللار

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,89 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 504,49 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 499,65 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 504,66 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 507,51 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 587,34 - 593,31 تەڭگە، ال رۋبل 6,50 - 6,64 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 71,45 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,40 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 503,75 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 510,76 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 584,60 تەڭگە، ساتۋ - 594,50 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 72,50 تەڭگە، ساتۋ - 76,90 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 4-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,98 تەڭگەگە ارزانداپ، 499,65 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار